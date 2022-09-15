荣耀平板 X8 发布：1199 元起，搭载联发科 G80 芯片，10.1 英寸屏幕

IT之家 9 月 15 日消息，在今晚举行的荣耀秋季新品发布会上，荣耀平板 X8 新品发布，搭载了 10.1 英寸护眼全面屏，铝合金轻薄机身，专属教育中心。4GB+128GB 售价 1199 元，6GB+128GB 首销优惠价 1299 元。

荣耀平板 X8 采用 MediaTek MT8786（G80）芯片，采用 10.1 英寸的 16:10 的 IPS 屏幕，1920*1200 分辨率，高达 80% 屏占比，另有锐屏技术加持，可自适应调整画面动态范围。

荣耀平板 X8 机身薄至 7.55mm，轻至 460g。

荣耀平板 X8 采用 1620 双大振幅扬声器，搭配 2.2cc 大音腔，另支持 HONOR Histen 音效。

荣耀平板 X8 支持智慧多窗与应用分屏，可以在同一个屏幕上开启多个应用，同时开启两个任务窗口。支持电子书模式，智能调整对比度、亮度、色温等多项参数。

IT之家获悉，荣耀平板 X8 前置 200 万像素摄像头，后置 500 万像素摄像头。电池容量 5100mAh，采用 USB Type-C 接口，机身尺寸为 240.2×159×7.55mm（厚）。支持 Bluetooth 5.1 协议、802.11 a / b / g / n / ac，不支持 3.5mm 耳机孔。