岚图汽车进行首次外部股权融资，年底将推出第三款轿车车型

IT之家 9 月 15 日消息，岚图汽车增资项目信息 9 月 13 日在上海联合产权交易所正式对外披露，本次增资为岚图汽车成立以来首次外部股权融资。

增资前，岚图汽车 89.66% 股权由东风汽车集团股份有限公司（简称“东风集团”）持有，10.34% 股权由武汉沃雅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（简称“员工持股平台”）持有。

IT之家了解到，本轮增资后，预计东风集团所持股权不低于 77%，战略投资者持有股权合计不高于 15%，员工持股平台所持股权不低于 8%。

岚图品牌发布 2 年以来，已推出“性能级智能电动 SUV”岚图 FREE 和“电动豪华旗舰 MPV”岚图梦想家两款新能源汽车。技术方面，岚图已自主打造原生智能电动 ESSA 架构、中央集中式电子电器 SOA 架构、800V 快充等关键核心技术。

销量数据显示，2022 年 8 月，岚图共交付新车 2429 辆，同比上涨 495%，环比 7 月上涨 35%。自 2021 年 8 月首次交付以来，在一年时间内，岚图品牌已累计向全国用户交付 17891 辆，岚图品牌旗下产品单车均价超 37 万元。

岚图汽车表示，按照岚图“一年一款新车”的战略规划，今年年底岚图还将推出第三款轿车车型。