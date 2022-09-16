微软 Win11 安卓子系统 WSA 九月更新发布，App 内滑动更顺畅

IT之家 9 月 16 日消息，微软今日面向所有 Windows Insider 频道用户推送了 WSA 安卓子系统的九月更新，版本号升级至 2208.40000.4.0，改进了安全性、输入问题、一般可靠性和性能。

更新内容：

应用无响应 (ANR) 错误的可靠性修复

提升输入兼容性

改善 App 中的滚动平滑度

WSA 设置的可用性改进

改善启动性能

修复了复制和粘贴超大内容时的崩溃问题

改进游戏控制对话框的 UX

改善网络连接

改善图形

改善使用多个 App 时的游戏手柄操控体验

提升了卸载 App 的性能

修复了 App 的视频播放问题

更新到 Chromium WebView 104

Linux 内核安全更新

IT之家小伙伴可以在微软 Windows 11 应用商店查找更新下载 WSA 新版本，也可以手动下载完整安装包。

Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android) 包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本的 Android 操作系统。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。

安装 Windows 11 安卓子系统：

https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR

ms-windows-store://pdp/?productid=9P3395VX91NR