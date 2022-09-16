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微软 Win11 安卓子系统 WSA 九月更新发布，App 内滑动更顺畅

2022/9/16 7:37:41 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 Terrence 的线索投递！

IT之家 9 月 16 日消息，微软今日面向所有 Windows Insider 频道用户推送了 WSA 安卓子系统的九月更新，版本号升级至 2208.40000.4.0，改进了安全性、输入问题、一般可靠性和性能。

更新内容：

  • 应用无响应 (ANR) 错误的可靠性修复

  • 提升输入兼容性

  • 改善 App 中的滚动平滑度

  • WSA 设置的可用性改进

  • 改善启动性能

  • 修复了复制和粘贴超大内容时的崩溃问题

  • 改进游戏控制对话框的 UX

  • 改善网络连接

  • 改善图形

  • 改善使用多个 App 时的游戏手柄操控体验

  • 提升了卸载 App 的性能

  • 修复了 App 的视频播放问题

  • 更新到 Chromium WebView 104

  • Linux 内核安全更新

IT之家小伙伴可以在微软 Windows 11 应用商店查找更新下载 WSA 新版本，也可以手动下载完整安装包。

Windows 11 安卓子系统 (Windows Subsystem for Android) 包括 Linux 内核和基于 Android 开源项目（AOSP）版本的 Android 操作系统。该子系统在 Hyper-V 虚拟机中运行，就像 Linux 子系统一样，可以将 AOSP 环境中 App 的运行时和 API 映射到 Windows 图形层、内存缓冲区、输入模式、物理和虚拟设备以及传感器，可以在英特尔、AMD、高通的 CPU 上运行。

安装 Windows 11 安卓子系统：

https://www.microsoft.com/store/productId/9P3395VX91NR

ms-windows-store://pdp/?productid=9P3395VX91NR
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关键词：WSA安卓子系统

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