三星 Galaxy Z Fold4 / Flip4 内核源代码现已公开

IT之家 9 月 16 日消息，三星最新的两款折叠屏产品 Galaxy Z Fold4 / Flip4 现已公开内核源代码，前者型号为 SM-F936，后者型号为 SM-F721，可前往三星开源发布中心下载。

IT之家了解到，与所有安卓设备一样，三星 Galaxy Z Fold4 / Flip4 运行在经过修改的 Linux 内核上，由于 Linux 内核是在 GNU GPL v2 许可下分发的，而所有分发内核分支的实体都有义务根据要求提供其内核的源代码。有的厂商在手机发布一两个月后才会公开源代码，而有的则比较积极。

三星 Galaxy Z Fold4 国行提供空山绿、铂萃黑、云粉金，以及勃艮第红四种配色， 是首款首发搭载 Android 12L 的智能手机。该机搭载高通骁龙 8+ Gen 1 芯片组，辅以 12GB 的 RAM 和 1TB 内部存储，内置 4400mAh 电池，支持 25W 有线快充 + 15W 无线充电，售价 12999 元起。

三星 Galaxy Z Fold4 配备了 6.2 英寸 HD+ 的 Dynamic AMOLED 2X 外屏，支持 120Hz 自适应刷新率，402ppi。该机还采用了 7.6 英寸 QXGA+ 的 Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex 内屏，刷新率为 120Hz，同样支持 S Pen，虽然还是没有插槽。

三星 Galaxy Z Flip4 搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，标配 8GB 内存，采用 6.7 英寸 2640 x 1080 分辨率 120Hz 刷新率主屏以及 1.9 英寸 260 x 512 分辨率小屏，256GB 版 7499 元，512GB 版 8499 元。

此外，三星 Galaxy Z Flip4 后置双 1200 万像素摄像头，前置 1000 万前置摄像头，搭载 3700mAh（典型值）电池，提供幽紫秘境、哥特太空、繁樱花园和蓝海假日四种配色。