辉瑞公司被曝人种歧视：对白人、亚裔美国人有偏见

北京时间 9 月 16 日消息，9 月 15 日，一个反对医疗行业 "激进、分裂和歧视性意识形态" 的团体起诉辉瑞制药公司，称该公司的奖学金非法排斥白人和亚裔申请人。

在向曼哈顿联邦法院提交的诉状中，该团体称，辉瑞的奖学金项目只有黑人、拉丁裔和印第安人可以申请，所以具有歧视性。它说，该奖学金项目违反了联邦、纽约州和纽约市的民权法，和联邦有关政府医疗保健报销计划的公司的种族歧视的禁令。

该诉讼要求颁布禁令，禁止辉瑞将种族作为获得奖学金的条件之一，并阻止该公司按照现行的规则继续进行 2023 年的奖学金项目。它还要求辉瑞赔偿损失 1 美元。

对此，辉瑞公司在一份声明中表示，它尚未审查该诉讼，但“完全有信心”该奖学金项目符合所有美国就业法。它补充说:“我们将继续努力创造更多的机会，还会通过一个专门的项目来广撒网的搜罗人才。”

该团体没有立即给予回应。据了解，该团体总部位于弗吉尼亚州，其成员包括医生、其他医疗专业人员、医科学生、患者和政策制定者。

辉瑞公司表示，该奖学金项目是提高少数族裔代表人数的九年承诺的一部分，该公司的目标是到 2025 年招收 100 名奖学金人员。学生在大学毕业后可以获得两年的工作机会、全额奖学金资助的硕士学位，完成项目后还可以留在辉瑞公司工作。

辉瑞首席执行官 Albert Bourla 在其网站上发表声明称，该计划有助于 "实现平等，创造一种充满活力的文化，让每位同事都有机会获得成功。"