美国政府计划监管“先买后付”消费贷款公司

北京时间 9 月 16 日早间消息，据报道，由于担心 Klarna 和 Affirm Holdings 等“先买后付”公司的金融产品的快速增长可能对消费者构成伤害，美国消费者金融保护局（CFPB）计划对这类公司进行监管。

CFPB 目前并未监管“先买后付”公司或其产品，但该机构表示，他们将会出台与信用卡公司相一致的指导原则或规定。CFPB 还表示，他们将会实施适当的监督检查机制。

此举将对整个行业构成打击。事实上，这类企业之前已经因为融资成本上升和通胀导致的美国消费者支出降低而面临压力。

这也标志着 CFPB 局长罗希特・乔普拉（Rohit Chopra）的一次重大攻势。由于科技驱动型公司日益蚕食传统金融行业，他之前曾经承诺对这类企业进行审查。

他说：“美国的银行和商务领域通常是分隔的，但随着支付和金融服务领域开始采取大型科技企业的做法，这种分隔状态可能被打破。”

疫情带火“先买后付”公司

借助“先买后付”服务，消费者可以对消费款项进行分期付款进行。由于美国消费者在疫情期间大量使用电子商务，使得这类服务的热度激增。消费者每通过“先买后付”服务完成一笔交易，商家都要向提供商支付费用。

CFPB 在去年的一项调查中发现，“先买后付”提供商 Affirm Holdings、Block 的 Afterpay、Klarna、PayPal 和澳大利亚的 Zip 在 2021 年共发放消费贷款 1.8 亿笔，合计金额 242 亿美元。

但 CFPB 在报告中表示，他们担心这些产品可能会对消费者构成风险，重点强调了这 5 家受访企业缺乏标准化的信息披露机制，并有可能诱使消费者过度消费。

CFPB 称，由于“先买后付”提供商并未向信用报告机构提供数据，所以出借方可能无法全面了解借款方的债务，包括消费者在其他“先买后付”公司的贷款情况。

CFPB 表示，“先买后付”机构收集消费者数据的方式也会构成风险，他们将逐渐明确这类企业应当规避的数据监视行为。

Affirm 发言人在声明中表示，该公司的首要任务是“为消费者提供安全、诚信、负责的分期支付方式，而不会出现后期或隐性费用。”

该发言人说：“今天代表着消费者和诚信金融向前迈出了一大步，CFPB 评估之后给出的结论令我们颇受鼓舞。”他指出，CFPB 的报告承认，相比于传统信贷产品，“先买后付”为消费者大幅降低了成本。

Klarma 发言人表示，该公司“将致力于维护金融稳定，通过行业创新和适当的监管保护消费者”。

Zaip 发言人说：“我们很高兴 CFPB 认可了‘先买后付’为消费者带来的价值，包括为其提供简单易用、成本低廉的信用贷款，尤其是在这个面临挑战的经济环境中。”

金融科技协会（Financial Technology Association）是一个代表多家“先买后付”公司利益的行业组织。该组织 CEO 佩妮・李（Penny Lee）在声明中表示，这份报告明确了“先买后付”是高利息信贷产品的竞争对手。

“我们期待继续与 CFPB 等监管者合作促成对消费者有利的结果。”她说。

CFPB 是在 2008 年金融危机后成立的，其主要任务是打击掠夺性放贷机构，例如抵押贷款公司和发薪日放贷机构。

虽然该机构以往没有监管“先买后付”公司，但乔普拉今年 7 月曾表示，当这些公司与传统金融服务公司越发相似时，他有权力对其进行监管。

但“先买后付”公司可能并不认同这一说法。

“先买后付”公司股票今年以来一直面临抛压。Affirm 股价年内跌幅超过 75%，Zip 也达到 79%。Klarna 的估值在 7 月份暴跌 85%。