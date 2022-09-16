索尼《神秘海域：盗贼遗产合集》PC 版开启 319 元预售，10 月 19 日发售

IT之家 9 月 16 日消息，索尼《神秘海域：盗贼遗产合集》PC 版现已开启预售，将于 2022 年 10 月 19 日正式发售，价格为 319 元。

《神秘海域：盗贼遗产合集》是 PS4 独占游戏《神秘海域 4：盗贼末路》以及后续发售的大型扩展包《神秘海域 4：失落的遗产》的合集。该作 PC 版将登陆 Epic 和 Steam 平台，支持简体中文字幕。

《神秘海域 4：盗贼末路》是由顽皮狗开发的一款动作冒险类游戏，是《神秘海域》系列游戏之一，于 2016 年 5 月 10 日发行。该游戏讲述主角德里克被强行拉回盗贼的世界，在这里玩家将会以寻找传说中海盗的宝藏并揭露历史中隐藏的阴谋为主线进行一场全新的世界旅行。

IT之家了解到，该游戏最低配置要求 GTX 960 4GB 或者 R9 290X 4GB 显卡，推荐配置要求 GTX 1060 6GB 或者 RX 570 4GB 显卡，以及 16GB 内存。根据此前爆料，GTX 960 可在中画质下实现 720p 30fps 运行；GTX 1060 可在高画质下实现 1080p 30fps 运行。

Steam 页面：点此查看