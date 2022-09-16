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Sensor Tower：8 月《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军

2022/9/16 10:15:14 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 16 日消息，Sensor Tower 商店情报数据显示，2022 年 8 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金超过 2.22 亿美元（约 15.52 亿元人民币），蝉联全球手游畅销榜冠军。来自中国 iOS 市场的收入占 94%，海外市场收入占比为 6%。

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▲ 图自 Sensor Tower

此外，腾讯《PUBG Mobile》与《和平精英》8 月收入达 1.56 亿美元（约 10.9 亿元人民币），位列榜单第 2。其中，60.7% 的收入来自中国 iOS 市场，8.8% 的收入来自美国市场。

IT之家了解到，榜单前五另外三款游戏为米哈游《原神》、King《Candy Crush Saga》和索尼《Fate / Grand Order》。

动视暴雪和网易联合推出的《暗黑破坏神：不朽》全球收入约 9700 万美元（约 6.78 亿元人民币），环比增长 42%，位列榜单第 6。8 月份来自中国 iOS 市场的收入占全球总收入近 61%，其次是美国市场，占 16%。

▼ 2022 年 7 月全球热门移动游戏 TOP10，图自 Sensor Tower

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关键词：Sensor Tower手游王者荣耀

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