工信部公布第五十八批免征购置税的新能源车型目录：比亚迪秦、五菱宏光 MINI EV 等在列

IT之家 9 月 16 日消息，据工业和信息化部网站，《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十八批）现已公布。

IT之家了解到，第五十八批免征车辆购置税的新能源汽车车型目录中，保时捷、比亚迪、长城、奇瑞、东风、吉利、零跑、广汽、五菱等车企在列，包括比亚迪秦、欧拉芭蕾猫、保时捷 Taycan GTS、广汽 AION Y / S、五菱宏光 MINI EV 等，具体见下表。

中华人民共和国工业和信息化部公告：

根据《中华人民共和国行政许可法》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》（财税〔2018〕74 号）、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》（2022 年第 2 号）、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》（2017 年第 172 号）、《中华人民共和国工业和信息化部 财政部 国家税务总局公告》（2018 年第 17 号）、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》（2020 年第 21 号）、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》（2021 年第 13 号）等有关规定，现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》（第 360 批）、《新能源汽车推广应用推荐车型目录》（2022 年第 8 批）以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》（第四十二批）、《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第五十八批）予以公告。