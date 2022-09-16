【IT之家评测室】华硕灵耀X Fold 折叠屏轻薄本评测：折叠六种形态，展开百变未来

折叠屏手机相信大家已经不陌生了，如今不推出一台折叠屏旗舰手机，都不好意思说自己是头部厂商。但折叠屏电脑却鲜有厂商能做到。因为像电脑屏幕那么大的折叠屏，不论是面板还是铰链的设计生产难度都是非常大的。但就在最近，华硕登上了这个高峰，推出了世界首款 17.3 英寸的超大屏折叠屏轻薄本灵耀X Fold。

灵耀X Fold 采用了一块 17.3 英寸 4:3 的超大尺寸折叠屏，配合附带的磁吸蓝牙键盘，可以实现六种形态自由切换。配置方面还用上了最新的 12 代酷睿 U 系列处理器，表现相当令人期待。IT之家也收到了顶配版的灵耀X Fold，并为大家带来详细的图文评测。我们手中的版本为 i7-1250U+16G+1T 版，预售价为 19999 元。

可大可小，质感上乘

灵耀X Fold 最引人瞩目的，莫过于它的内折设计了。当展开时，它是一个 17.3 英寸的巨型平板，它的三围为长 378.5mm；宽 287.6mm；高 12.9mm，是目前最大的折叠屏设备之一，但展开后，它又可以做到最薄处只有 8.7mm。

而当它折叠起来时，它又变成了一个 12.5 英寸的迷你轻薄本，比 A4 纸更小。整机重量约 1.5kg，拿在手里就像是一本书，可以轻松塞进挎包。可以说它是 17.3 寸笔记本中最轻的，1.5kg 笔记本中最大的。

A 面外壳采用温润的磨砂玻璃材质，在不同的光线下会反射出别样的绚烂。配合中间的 A 字 LOGO，观感非常商务。

D 面是一块镁铝合金的背板，两角有脚垫，方便在笔记本形态下垫高使用。此外它还配备了一个人造皮革的人体工学支架，方便在展开状态下立直到 120° 的舒适角度。

连接两块折叠屏的，是华硕创新的 180° 精密铰链，华硕称这个铰链的寿命超过 30000 次，假设一天开合 10 次，也能坚持 8 年以上。外部包裹铰链的是一块可以自由伸缩的人造革皮套。这个皮套既可以保护铰链，还增加了抓握时的摩擦力。整机握在手里就像一本精装的书，很有商务范。

展开屏幕后，可以看到上方有一枚 500 万像素的摄像头，支持红外 IR 人脸识别，登录 Windows Hello 更加方便。此外，这个镜头模组内还集成了色温传感器，可以根据环境光照自动调节屏幕亮度与色温，时刻保持自然柔和的显示效果。

侧面的黑科技同样不少，我们先来看看接口。灵耀X Fold 搭载了 2 个全功能雷电 4 接口，而且还搭载了一个独特的“轻松快充”技术，它支持 5-20V 宽电压充电。这就意味着我们不仅可以用 20V 档位的 PD 快充充电，还可以用普通的手机充电器和充电宝进行“慢充”。在外面即便是电量耗尽，也可以紧急回血。

此外，灵耀X Fold 机器的上边框和下边框各有一排密密麻麻的扬声器孔。这是因为它搭载了立体对称的 4 扬声器，经由哈曼卡顿的大师调教，听感相当震撼。

包装内附赠了一个薄如蝉翼的磁吸蓝牙键盘，重量约 306g，采用 Type-c 接口供电。而它正是我们打开灵耀X Fold 不同形态的钥匙。

除了键盘以外，包装内还附赠了一个人造革的皮包和一个 Type-C 转 USB-A 的转接头，毕竟是旗舰产品，在配件上还是非常慷慨的。

六种形态，自由切换

由于折叠屏 + 磁吸蓝牙键盘的特殊设计，灵耀X Fold 可以解锁多达 6 种使用形态，不论是高效办公桌还是逼仄的小桌板，都有它的用武之地。

首先是常规的笔记本模式，笔记本模式下，灵耀X Fold 是一台 12.5 英寸的迷你轻薄本，比例为 3:2，分辨率为 1920*1280, 细腻程度毫不逊色。如果不是长时间打字的话，可以不用磁吸蓝牙键盘，而是用 Windows 的虚拟键盘。配合可以任意角度悬停的铰链，拿来视频会议很方便。

如果我们将键盘吸附在下边，灵耀X Fold 就变成了一个传统笔记本，适合在场景局促的环境下输入文字。比如在高铁和飞机的小桌板上，12.5 英寸的小机身也可以轻松放下，毫不拥挤。

别忘了，这个蓝牙键盘是可以独立使用的，不一定要局限在机器之内，如果桌面的纵向比较宽敞的话，我们可以把机身折叠起来，然后键盘置于屏幕下方，这称作“延伸模式”。此时的使用体验更接近于灵耀双屏笔记本，一上一下两块屏幕带来了出色的分屏办公体验。

如果需要将应用转移到副屏显示，华硕也提供了官方的软件，只需要长按并拖动到悬浮窗中就可以了，这个管理方法比 Windows 自带的更加方便。

当然，效果最震撼的还要属完全展开的桌面模式。当铰链完全展开后，灵耀X Fold 瞬间变为一个 17.3 英寸，2560*1920 分辨率的 4:3 巨屏。大家可能觉得 17.3 英寸的屏幕不算特别大。但由于它可以离我们很近，所以实际观感是相当浩瀚的。把它放在桌面上，下面配上一块键盘，办公效率将得到彻底的释放。

如果收回支架，拿掉键盘，把它平铺在桌面上，灵耀 X Fold 就进入了平板模式，在这个模式下很适合与他人一起分享画面。比如和客户一起看图纸、或者和家人一起写写画画。

最后别忘了，灵耀X Fold 的铰链是支持任意角度悬停的，这意味着我们真的可以像捧着一本书一样捧着它，阅读各类文字和网页。这时手可以握持在背面的人造革上，手感相当舒适，一定程度上也缓解了坠手感。

OLED 大屏，震撼观感

关注华硕笔记本的朋友们应该知道，最近几年在“华硕好屏”发展方向的引领下，高素质 OLED 屏幕在华硕的产品线中全面铺开了，而在折叠屏这种必须采用 OLED 屏幕的市场，华硕凭借积累的 OLED 技术更是有先发优势。

基本参数方面，这是一块 17.3 英寸、2560*1920 分辨率的 OLED 触摸屏，刷新率 60Hz，支持原生 10bit、10.7 亿色显示。通过了 DisplayHDR TrueBlack 500 认证和 TÜV 莱茵硬件级低蓝光认证。

经过我们校色仪的测试，在默认模式下这块屏幕也称得上是全面、准确，完全可以满足 P3 级别的创意设计需要。

此外设置中我们还可以选择多种不同的色彩预设，在切换到 DisPlay P3 模式后，DCI-P3 色域覆盖进一步提升到了 99.5%，并且色域缩限的表现也更为出色。

此时的色准表现也很出色，DCI-P3 色域模式下平均色彩偏移值 ΔE 仅为 0.21，最大色彩偏离值 ΔE 仅为 0.96。用于专业的内容创作也不在话下。

默认状态下，它的峰值亮度约 400nit，即便在户外场合也能看得清。

这块屏幕还支持 HDR，开启后峰值亮度更为出色，可以达到 472nit 左右，基本符合了 HDR500 的要求。

开启 HDR 后，亮的地方更亮，暗的地方更暗，与传统 LCD 屏相比观感更加真实而震撼。由于目前的相机大多数没有足够的动态范围来体现肉眼看到的差异，所以我们拍摄了三张照片，分别是正常曝光、过曝、欠曝，以对比 OLED 屏和传统 LCD 屏的观感差异。

许多朋友可能担心 OLED 存在一些固有的劣势，比如 PWM 伤眼调光和长时间显示一个画面的烧屏问题。实测这块屏幕在 HDR 模式下支持全局 DC 调光，如果对 OLED 频闪敏感的话可以全程打开 HDR 模式使用。

烧屏是 OLED 的客观问题，随着使用时间的增加是必然出现的。但我们可以降低待机亮屏时间来延缓。华硕也采用了一些软件方法来避免，比如默认黑色主题、自动像素偏移以及屏幕保护程序等，同时日常使用建议打开任务栏自动隐藏。

创意办公

过去也有过一些探索性质的折叠屏笔记本产品，但它们在性能方面做了很多的妥协，而灵耀X Fold 却搭载了一个 12 代酷睿低压处理器 i7-1250U。核心规模上，i7-1250U 为 2 大核 + 8 小核，共计 10 核 12 线程，最高 4.7GHz，12MB 三级缓存，核显为满血的 96EU，在保证续航的同时完全能满足日常办公性能需求。

存储方面，高度集成的折叠屏肯定是没有扩展空间了，但它标配了 PCIe4.0 三星 PM9A1 的 1T 硬盘，速度表现很出色，是目前最顶级的 PCIe 4.0 固态硬盘之一。

内存方面是板载的 16GB LPDDR5 双通道内存，能帮助核显的性能充分释放。

因为是定位旗舰全能本，灵耀X Fold 是对商务人士和专业人士有特殊优化的，除了上面提到的专业级屏幕以外，灵耀X Fold 还利用 Ai 技术配合麦克矩阵，提供了双向 AI 智能降噪技术，哪怕是在嘈杂环境下也可以进行商务会议或是游戏语音沟通交流。

有这样一块触摸大屏，拿来修图效率肯定是很高的。笔者测试了 Pugetbench for PS。分数达到了 601 分，可以修一些比较大的 PSD 了。

在代表综合办公性能的 PCMark10 中，灵耀X Fold 得分为 5224 分，这个成绩意味着拿来码字、做 PPT 和简单的编程是没有问题的。

在另外一款体现综合办公性能的 CrossMark 中，它的综合分数为 1984 分，能满足大部分办公生产所需。

最后我们测试一下它的续航表现。虽然灵耀X Fold 很便携，但它内置了 75Wh 的超大电池，配合 i7-1250U 的低功耗特性，最终在 200nit 亮度下开启省电模式，使用 PCMark8 的连续办公时间达到了 9 小时 17 分钟。

总结

华硕的创新能力总是令人惊叹，他们总是在不断开拓笔记本的全新产品形态，让我们这些爱好者大饱眼福。而灵耀X Fold 的这款新模具无疑是令人惊喜的，展开后震撼的 OLED 巨屏和折叠后小巧的机身，无疑彰显了折叠屏技术真正的优势所在。

那么什么样的人需要折叠屏笔记本呢？首先是需要同时浏览大量文件的商务人士，有 4:3 的巨屏能大大提升工作效率。还有平面设计工作者，折叠屏能极大提升生产力和便携性。对于上述群体中想要尝鲜的极客们来说，19999 的价格也并非高不可攀。目前华硕灵耀X Fold 已经上市，感兴趣的话可以前去预购。