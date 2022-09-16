169 元，魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充发布：双 C 口多协议输出，看电视知电量

IT之家 9 月 16 日消息，魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充今日发布，采用特殊的小电视造型，支持 40W 双 C 口多协议输出，零售价 189 元，首发价 169 元。

魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充采用了经典小电视设计，搭配新一代 GaN 材料，以及 IML 工艺，可耐磨不掉色。

魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充支持 40W 双 C 口多协议输出，包括 Super mCharge、苹果快充、SCP 超级快充，还兼容主流 PD / PPS 快充。

官方称，双 USB-C 口均可对苹果手机进行 27W 安全快充，30 分钟即可为 iPhone 14 Pro Max 充入 50% 电量。

具体来说，魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充支持的充电方式包括：

单口 40W

双口 32.5W / 27W + 7.5W

双口 20W + 20W

此外，魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充可在屏幕中查看充电状态，根据图案的颜色不同即可确定当前充电状态。

IT之家了解到，魅族 PANDAER 40W AI 小电视潮充现已开启预售，零售价 189 元，首发价 169 元。