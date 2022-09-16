统一推送工委会全新官方网站上线，推出 2.0 版本“推必安”

IT之家 9 月 16 日消息，今年 4 月 27 日，统一推送联盟官方表示，根据主管部门的要求，统一推送联盟全面升级为统一推送工作委员会。8 月下旬，统一推送联盟原网站域名“chinaupa.com”已经出售，近日，统一推送工委会全新官方网站上线。

据统一推送工委会官微今日报道，统一推送工委会在更名过程中，考虑到原网站域名“chinaupa.com”是“统一推送联盟”的简称，故已注销。近期，“统一推送工委会”新网站（upc.taf.org.cn）已经上线。开发者可通过“统一推送工委会”新网站查看工委会前期的标准化成果，并使用“推必安”及“统一推送开放平台（内测版）”等开发者服务。

统一推送工委会表示，随着工委会收到的 PUSH 弹窗内容及频次相关投诉显著增加，垃圾推送消息及高频无效的广告推送已经对用户造成了使用困扰。为解决这一问题，统一推送工委会新网站已同步上线“推必安”2.0 版本。“推必安”2.0 版本从策略上更加聚焦于娱乐八卦、明星绯闻、血腥暴力、奇闻异事、低俗恶俗等有悖社会主义核心价值观内容。此外，原“推必安”1.0 版本将于 2022 年底正式停用。

IT之家了解到，统一推送工委会新网站提供规范文件下载、新闻动态、平台服务等板块。同时，统一推送工委会表示，未来，工委会将继续以推动我国自主创新为核心目标，发挥行业生态位优势，联合行业各方力量，加速构建我国自主的互联网产业生态。