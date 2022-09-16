《古剑奇谭木语人》手游宣布 11 月 18 日停止运营：B站代理，公测仅一年多

IT之家 9 月 16 日消息，由网元圣唐制作、B站代理的手游《古剑奇谭木语人》宣布将于 2022 年 11 月 18 日 11 点起停止运营。

IT之家了解到，《古剑奇谭木语人》是网元圣唐旗下北京翔跃自主研发的 3D 回合制卡牌游戏，以“偃甲”为主题，是《古剑奇谭》系列 IP 衍生手游，与原版世界观相同，于 2021 年 7 月 27 日公测。

亲爱的偃师大人：

自 2021 年 7 月 27 日上线以来，《古剑奇谭木语人》收获了许多偃师大人的喜爱。偃师大人们在这里修习偃术，共同守护太乙学宫，与偃甲们结下了深厚的羁绊，非常感谢偃师大人们一路以来的陪伴与支持。

但由于多方原因，我们不得不遗憾地向大家宣布，《古剑奇谭木语人》将于 2022 年 11 月 18 日 11:00 起正式停止运营。

即日起至停止运营服务前，偃师大人们仍可正常进行游戏。从今日起，每周五 17:00 我们将全服发放“精巧白阿往 * 1，精巧红阿往 * 3，兵甲符（小）*1，交子 * 200”作为陪伴礼，偃师大人们可前往邮箱领取。我们由衷地希望这段携手共度的时光，能够给各位偃师大人留下美好的回忆。

具体关服相关事宜流程安排时间表如下，请各位偃师大人留意：

1. 2022 年 10 月 14 日 11 点，App Store 安装包下架、安卓安装包下架、停止游戏充值和新用户注册；

2. 2022 年 11 月 18 日 11 点，正式停止游戏运营、关闭游戏服务器、B站游戏中心下架；

3. 2023 年 2 月 17 日 11 点，游戏社区关闭、官方 SNS 账号关闭、游戏官网下架。

* 请注意：游戏服务器关闭后，偃师大人将无法再次登录游戏，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部清空。

对于《古剑奇谭木语人》停止运营给偃师大人们造成的不便，我们表示深深的歉意与遗憾。终止线上运营后的其他相关补偿方案，我们将会在后续的正式补偿公告中详细说明，还请各位偃师大人留意后续公告。如您对停运事宜有任何疑问或建议，可以通过联系客服【客服 QQ 公众号：800864530 客服电话：4001782233（9:00-21:00）】向我们反馈。

再次感谢偃师大人们一路以来的支持与厚爱。