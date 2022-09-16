美国加州签署法案：网站与 App 将尽力保护 18 岁以下用户

9 月 16 日消息，当地时间周四，美国加州州长加文・纽瑟姆 (Gavin Newsom) 签署了一部儿童网络安全法案，这可能会改变社交网络、游戏和其他服务对待未成年人的方式。之后，加州将采取更广泛措施来保护 18 岁以下网络用户的数据和隐私。

尽管遭到科技行业的反对，但加州立法机构还是在 8 月底一致通过了《加州适龄设计规范法案》。这是美国第一部要求青少年可能使用的在线服务为 18 岁以下用户提供广泛保障措施的州级法规。

这项法案将要求网站和应用程序限制某些流行功能，比如允许陌生人相互发送消息，因为这可能给年轻用户带来风险。此外，它还将要求在线服务在默认情况下为儿童开启最高隐私设置。纽瑟姆州长在声明中表示：“我们正在加州采取积极行动，以保护我们孩子的健康和福祉。”

这项新法强制在线服务采取主动安全措施，在设计产品和功能过程中，从一开始就考虑到年轻用户的最佳利益。这项法律可能适用于 18 岁以下人群可能使用的诸多数字产品，包括社交网络、游戏平台、联网玩具、语音助手和智能学习工具等。

这项立法的影响还可能超出加州范围，促使许多服务机构在全美引入变革，而不是区别对待加州的未成年人。

不过，许多行业团体反对这项立法，称其范围太广，其条款也过于含糊，不利于实施。

代表许多美国大型科技公司的行业组织 TechNet 已经向加州立法者施压，要求他们将法案中“儿童”的定义缩小到 16 岁以下人群，而不是 18 岁以下的未成年人。该机构还警告说，许多面向普通受众的在线服务可能会被儿童访问，这将使大量网站和应用程序受到新法案的限制。

多位公民自由专家认为，这项措施也可能对成年人产生不利后果。他们警告说，为了迫使网站以不同的方式对待儿童，面向普通受众的流行服务可能会建立侵入性的年龄验证系统，要求所有用户向公司提供敏感的个人信息。

但儿童组织表示，这项立法是必要的，可以保护年轻用户免受自动化系统的影响，这些系统可能会让未成年人接触有害内容，让他们与成年陌生人接触，或者促使他们连续几个小时在线。

本月早些时候，爱尔兰监管机构向 Facebook 母公司 Meta 开出了 4 亿美元的罚单，理由是该公司在处理 Instagram 上的儿童数据时违反了欧洲的数据保护规定。

加州的这项法律将于 2024 年生效，英国去年对未成年人实施了全面的网络保护。当时，谷歌、YouTube、Instagram、TikTok、Snap 等主要平台宣布了针对全球年轻用户的新保障措施。