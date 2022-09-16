贾跃亭再坑许家印？恒大问责法拉第未来，敦促 FF 召开特别股东大会

IT之家 9 月 16 日消息，美国当地时间 9 月 15 日，Faraday Future 第二大股东 Sean Smart Limited（恒大汽车全资子公司“时颖公司”）向美国 SEC 提交 13D 公告，表明已向 FFIE 董事会连续发出两封信函，督促尽快召开特别股东大会和年度股东大会。

该公司强调，FF Top 作为 FFIE 大股东，完全拥有根据股东协议罢免包括 Brian Krolicki 和 Susan Swenson 在内的独立董事的权利。

时颖公司披露的两封信件内容显示，该公司曾于 8 月 24 日和 9 月 10 日先后两次致信 FF 董事会，要求对方配合大股东（FF Top）尽快召开特别股东大会，并尽快完成对相关独立董事的罢免。

同时，对于 FF 董事会 8 月 25 日批准的严重稀释全体股东利益的可转换票据融资条款，以及涉嫌故意拖延召开特别股东大会的行为表达了强烈不满。

IT之家了解到，贾跃亭于 2014 年联合前特斯拉高管尼克・桑普森、莲花中国区高管聂天心共同在美国共同创立法拉第未来，总部位于加州加迪纳，于 2021 年 7 月 22 日在美股上市。

2020 年，贾跃亭进行了一个非常漂亮的操作，那就是进行了债务重组，以自己所持有的 FF 公司股权及收益作为信托财产。

然后将自己欠的全部债务，以 FF 有股权偿还，把这些债权人变成了 FF 的股东，用自己的 FF 股份还了债，从此自己不再欠债，也不是 FF 的股东，只不过上市后的 FF 股价一路暴跌，现在只剩 1.06 美元（发行价 13.78 美元）。

值得一提的是，恒大集团此前以 67.46 亿港元收购香港时颖公司 100% 股份，间接获得 Smart King 公司 45% 的股权，成为公司第一大股东。

Smart King 为香港时颖公司与以贾跃亭为代表的 FF 原股东以合资模式设立，时颖出资 20 亿美元获取合资公司 45% 股权，而 FF 原股东以 FF 拥有的技术资产及业务入股，获取合资公司 33% 股权。Smart King 全资持有“FF 美国”和“FF 香港”，而此前备受关注的广州南沙研发生产基地则由 FF 香港全资持有。