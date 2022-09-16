优步 Uber 承认遭遇黑客攻击，正在调查受损程度

IT之家 9 月 16 日消息，网约车巨头 Uber 当地时间周四表示其电脑系统遭到入侵，该公司已向有关部门报警。据报道，该公司已关闭多个内部系统，试图确定其网络受到破坏的程度。

这家网约车公司在一条推特上表示，它是在“回应一起网络安全事件”。据两名知情人士透露，这名黑客是在 Slack 上发布了一条信息。由于事件的敏感性，这两名知情人士要求匿名。

《纽约时报》周四援引优步发言人的话报道称，一名黑客入侵了一名员工的办公通讯应用 Slack，并利用它向优步员工发送消息，宣布公司遭遇数据泄露。

据报道，Uber 员工当地时间周四下午收到一条消息，内容是“我宣布我是一名黑客，Uber 已经遭遇数据泄露”，对方还列出了几个内部数据库，宣称这些数据库已经泄露。Uber 随后关闭其 Slack 消息系统以及一些工程系统。

值得一提的是，黑客后来似乎能够进入其他内部系统，在员工的内部信息页面上发布了一张露骨的照片。

IT之家了解到，一名声称对黑客事件负责的人告诉《纽约时报》，他给优步的一名员工发了一条短信，自称是公司 IT 人员。报道称，这名员工被说服交出了一个密码，让黑客得以进入优步内部系统。

Slack 在发给路透社的一份声明中表示，公司正在调查该事件，没有证据表明其平台存在固有的漏洞。

Salesforce 旗下的 Slack 在声明中表示:“Uber 是一个有价值的客户，如果他们需要我们，我们会在这里帮助他们。”