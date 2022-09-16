公安部：今年 1-8 月新注册登记新能源汽车达 322 万辆，同比翻番

IT之家 9 月 16 日消息，今日，2022 世界智能网联汽车大会召开。大会由北京市人民政府、工业和信息化部、公安部、交通运输部、中国科学技术协会共同主办，今年会期为 4 天（9 月 16 日至 19 日）。

公安部副部长刘钊在开幕式上表示，截至 8 月底，我国新能源汽车保有量达到 1099 万辆，同比增长 65%；今年 1-8 月新注册登记的新能源汽车达到 322 万辆，同比翻番；累计在 28 个城市发放测试号牌 8200 多副。

IT之家了解到，截止到 2022 年 6 月底，全国新能源汽车保有量达 1001 万辆，占汽车总量的 3.23%，与 2021 年年底相比增长 27.80%。其中，纯电动汽车保有量 810.4 万辆，占新能源汽车总量的 80.93%。

乘联会数据显示，2022 年 1-8 月乘用车市场累计零售 1295.0 万辆，同比增长 0.1%，同比增长 1.3 万辆，其中 6-8 月同比增加 110.2 万辆的增量贡献巨大。1-8 月新能源乘用车国内零售 326.2 万辆，同比增长 119.7%。

从中汽协数据来看，1-8 月，汽车产销分别完成 1696.7 万辆和 1686 万辆，同比分别增长 4.8% 和 1.7%，是二季度以来的首次产销双增长。1-8 月，新能源汽车产销分别完成 397 万辆和 386 万辆，同比分别增长 1.2 倍和 1.1 倍。