宁德时代市值跌破万亿元大关

IT之家 9 月 16 日消息，今日下午，宁德时代临近尾盘跌超 1%，跌破此前 410 元的定增价格，总市值跌破万亿元大关。数据显示，宁德时代自 8 月 24 日高点以来累计下跌超 26%，市值蒸发逾 3400 亿元。

IT之家了解到，宁德时代新能源科技股份有限公司成立于 2011 年，专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，核心技术包括在动力和储能电池领域，材料、电芯、电池系统、电池回收二次利用等全产业链研发及制造能力。

从中国汽车动力电池产业创新联盟公布的国内动力电池企业装车量数据来看，2022 年 8 月，宁德时代装车量达 12.99GWh，占比 46.79% 稳居第一；2022 年 1-8 月，宁德时代装车量达 76.90GWh，占比 47.45% 位居第一。

根据宁德时代公布的财务数据，2022 年上半年，宁德时代营收 1129.7 亿元，同比增长 156.32%；归属于上市股东的净利润 81.68 亿元，同比增长 82.17%。

能源市场调研机构 SNE Research 最新数据显示，今年上半年全球动力电池市场规模达 59 万亿韩元（约合人民币 2967 亿元），其中宁德时代市场占有率达 30%（17.9 万亿韩元），位居第一。