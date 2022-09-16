糖豆人第二赛季开启：全新关卡，联动史巴克、异形、初音

IT之家 9 月 16 日消息，据 Epic 官方消息，糖豆人第二赛季现已开启。

据介绍，在全新赛季中，雷霆巨豆中心的居民们将首次离开自己风平浪静的星球，期望着最新的冒险。放眼星际，来探索自转的障碍物，宇宙级的关卡，以及这片宇宙将为你展示的无穷神秘。而这片全新的疆域也代表星光闪闪的全新套装，以及为我们的跌撞太空明星们准备的大量全新挑战。

新赛季介绍：

⦁ 决胜之踮：四个小队将需要踮脚移动，走向胜利。在这个回合中你可得小心了，毕竟只要走错一步，你就会和宇宙融为一体了。

⦁ 隐匿星图：做出一个信仰之跃，行走于着看不见的道路之上，来完成竞速比赛！在隐匿星图之中，你需要撞上按钮来揭开道路。

⦁ 像素级还原：在地板上跳跃，拼出正确的花纹。要在这个回合之中拔得头筹，你可不仅仅需要基础的星座知识！

⦁ 星际快道：玩家需要在一行行移动平台之间进行跳跃。如果在其中踏空一步，那你就得和宇宙的虚空问个好了。

⦁ 超光速勇士：站在悬浮板之上，在不掉下去的前提下，跑到终点完成比赛吧！然而不巧的是，这些悬浮板是绕圈移动的。毕竟，我们想让你们紧张起来，不是么？

⦁ 太空迷阵：精确地在漂浮的平台之间穿行，不能犯错。这可是在太空之中，所以实际做起来并没有表面上说的那么简单！

⦁ 太空竞速：这是在满天星斗之中举行的障碍赛。各位太空行者们，了解了么？

⦁ 疯狂工厂：狂砸按键，获取分数！听起来简单做起来难…

IT之家了解到，新赛季包括史巴克、异形与初音未来等的套装，季票中还增加了 100 个奖励关卡，其中包括 3 种额外服装和大量皇冠碎片。