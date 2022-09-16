《消逝的光芒 2：人与仁之战》章节 2 上线，帮助女猎人消灭女巫

IT之家 9 月 16 日消息，《消逝的光芒 2 人与仁之战》章节 2 现已正式登陆 PC、Playstation 与 Xbox 平台。

IT之家了解到，在章节 2—《女猎人和女巫》中，玩家将帮助女猎人彻底消灭恐怖无比的女巫以及她的 Pleaguebearer 军团。

章节 2 介绍：

全新章节特工-现在是深雪（又名女猎人）大展身手的时间，这位最新登场的特工也是一位天赋异禀的追踪者。在前进的过程中，你是否曾发现各种储藏弓箭的装置？那都是她的宝贝，因为她也是一位远程武器的专家。此外，她还是神秘组织“猎人族”的成员 — 这些极具天赋的猎人受雇进行追踪，消灭最危险的感染者。在追逐猎物的过程中，她来到了都市。

全新敌人 — 全新危险生物女妖（女巫的恐怖变异体）以及瘟疫族（受女妖感染的人类敌人），恐怖登场。但务必小心 — 她的行动迅速而敏捷，在近距离战斗中很难击中，但她却可以轻松找到你的破绽。女妖甚至能抵抗太阳光和紫外线，因此你必须谨慎思考自己的战术。除此之外，她统治的瘟疫族外表几乎和正常人无异，你只能依靠“生存者感应”察觉他们的存在。他们在死亡时会放出毒雾，将周围所有人类敌人转化为感染者！

全新武器 — 解锁猎人十字弓或弩弓等功能强大的装备；为你的远程武器库加入引人注目的新装备。喜好近战武器的玩家也一样，各种强大的致命武器等你来拿，比如弩车。

全新赏金任务 — 全新系列赏金任务驾到，围绕使用陷阱和远程武器击败敌人，不要被敌人击中。