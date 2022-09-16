IT之家 9 月 16 日消息，今日，小米官方发布公告称，小米 12、小米 12 Pro、Redmi K50 电竞版首次发布基于 Android 13 的 MIUI 开发版。

小米在公告中表示，为带来相对更好的使用体验，Redmi Note11 5G、Redmi Note 9 4G、小米 12S Pro 正在进一步测试系统稳定性，稍后出测试结果。

Redmi K50 Pro 已通过基于 Android 13 的 MIUI 开发版招募的用户，已发布 V13.1.22.9.16.DEV 版本。

由于 Android 大版本升级，Redmi K40S 于 2022 年 9 月 23 日起 暂停发布基于 Android 12 的 MIUI 开发版 。

由于为配合软件系统架构变更，开发版部分机型版本号有变更。

需要注意的是，2022 年 10 月 31 日起，以下机型将停止开发版内测公测：

小米 10 至尊纪念版、Redmi K30S 至尊纪念版、Redmi Note 9 Pro、Redmi Note 9 4G、Redmi 10X、Redmi 10X Pro、Redmi K30 至尊纪念版、Redmi Note 9

IT之家了解到，公告指出，部分机型在某些情况下，可能出现桌面图标上移的问题，预计将会在下周版本修复；如用户遇到短信闪退的问题，可通过应用商店-我的-应用升级将短信更新至最新版本。