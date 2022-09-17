被微博官方起诉索赔 1000 万，第三方微博 App VVebo 宣布下架

IT之家 9 月 17 日消息，第三方微博客户端 VVebo 近日在官博称，遭到微博官方的起诉，理由是“不正当竞争”。昨日 VVebo 官博再次发消息称，VVebo 从此刻开始将停止维护和支持使用，App Store 已提交下架操作。

VVebo 官博还称，已经购买的用户可向 App Store 发起退款申请。对于和微博的不正当竞争非常抱歉，恳请新浪微博能有人与其联系和解。

VVebo 开发者在微信聊天中透露，微博要索赔 1000 万。

应用介绍显示，VVebo 是一款便捷的微博手机客户端，便捷实用的体验为用户提供了更加舒适的全新操作享受，功能丰富、贴心，加上全新华丽的 UI 设计，让每一位用户都能在这里享受到前所未有的全新、精彩的微博体验，是一款全新的微博客户端应用，具有非常独特的新界面，这里有非常流畅的微博界面新体验，在线微博动态可以让用户及时掌握。值得注意的是，VVebo 客户端部分 Pro 功能是收费的。

IT之家了解到，此前，第三方微博客户端 Share、See 相继宣布关停。去年 7 月，Share 的开发者 @我是一只小小小鸡仔曾发布微博称：“因为一些不可抗拒因素，Share 将不再维护和支持使用，应用市场也做了下线处理。”