加速欧洲市场能源布局，蔚来能源欧洲工厂首座换电站下线并发运德国

IT之家 9 月 17 日消息，7 月 30 日，蔚来宣布将在匈牙利投资建设旗下首个海外工厂，并将于 9 月投入运营。昨日，蔚来能源欧洲工厂首座换电站下线，并发运德国。

蔚来能源欧洲工厂位于匈牙利佩斯州的比奥托尔巴吉，占地约 10000 平方米，是蔚来在海外建设的第一座工厂，也是蔚来产品的欧洲制造中心、服务中心和研发中心。据经济日报报道，蔚来联合创始人兼总裁秦力洪在下线仪式上表示，从 7 月 29 日宣布建厂到首座换电站下线，蔚来能源欧洲工厂只用了 7 周时间。下一步，蔚来将加大在匈牙利的投入，并在此建立蔚来欧洲战略的运营支点。

蔚来官微表示，蔚来将加速欧洲市场能源布局，为欧洲用户提供更加便捷的加电服务。目前，蔚来能源欧洲工厂每月可建造约 20 个换电站。到 2025 年，蔚来计划在中国以外的市场建设 1000 座换电站。

据IT之家此前报道，7 月 29 日，蔚来官方宣布蔚来充电桩已经突破 1 万根大关，达到了 10071 根，至此，蔚来已经在全国布局了 1039 座换电站，其中 264 座换电站位于高速公路。同时，蔚来拥有 936 座超充站、5091 根超充桩、821 座目的地充电站、4980 根目的地充电桩。