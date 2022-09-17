共建大屏生态，华为与腾讯探讨折叠屏手机应用、Web 页面适配问题

IT之家 9 月 17 日消息，4 月 28 日，华为召开折叠旗舰及全场景新品发布会，正式发布了华为 Mate Xs 2 折叠屏手机。华为 Mate Xs 2 采用了 7.8 英寸折叠屏，支持全新智慧多窗、快滑手势等交互方式。近日，华为又与腾讯探讨了折叠屏手机适配问题。

据软件绿色联盟官微昨日消息，9 月 7 日，软件绿色联盟协同华为参与“华为走进腾讯”专场活动。在本次活动中，华为折叠屏领域的专家介绍了华为折叠屏手机的发展历程。其中，华为 HarmonyOS 平台 UX 设计专家进行了《折叠屏体验设计指南介绍》主题分享，介绍了华为从基础体验、布局优化、架构创新三方面对折叠屏进行的全新设计。

在本次活动中，华为 HarmonyOS 平台架构专家从大屏典型场景的适配、自适应 UI 引擎两方面，对折叠屏界面适配与腾讯在线伙伴展开了交流与探讨。该专家表示，华为推出的自适应 UI 引擎可以自动调整整体页面布局大小和位置，从而实现页面内容大小不变的同时还能展示更多内容。未来，华为将与腾讯各个业务进行更多交流，共建大屏生态。

此外，华为 HarmonyOS 平台架构专家还从折叠机 Web 页面问题原因、Web 适配推荐方法、华为折叠机 UX 适配插件三部分内容展开了议题的分享。

IT之家了解到，软件绿色联盟原为安卓绿色联盟，该联盟是由阿里巴巴、百度、华为、腾讯、网易五家企业共同发起的，旨在构建国内绿色软件生态的联合组织。