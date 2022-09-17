微软 Office 应用现可在电脑锁定自动更新，即使应用已打开也没关系

IT之家 9 月 17 日消息，软件更新有时会非常烦人，尤其是自己正在使用软件进行一些工作时，微软希望通过一项名为“update under lock（锁定时更新）”的新功能来解决这个问题。

此前如果打开了像 Excel 这样的 Office 应用，并让它在运行状态下过夜，即使有一些紧急修复更新出现，微软也无法在夜间更新该应用。有了锁定时更新，更新过程将变得更加安静和精简。

现在如果电脑处于休眠或锁定状态下，即使你打开了 Office 应用，锁定时更新功能将在完全安全的情况下关闭该应用，并且进行更新，然后将该应用恢复到之前的状态。微软声称，整个过程大约需要 4 秒钟，这意味着不会对工作流程造成干扰。

锁定时更新功能建立在微软的“点击运行（Click-to-Run）”技术之上，该技术被用来向 Office 等软件提供更新。

值得注意的是 update under lock 并没有像其他功能那样给企业 IT 管理员提供控制，也就是说这个功能自动开启且无法关闭。同时如果 Office 检测到无法安全关闭软件时也不会强制关闭来更新，解决用户对文件内容丢失的疑虑。

IT之家了解到，此功能支持 Microsoft 365 所有订阅版本、Visio、Project、零售版或永久版的 Office 2016/2019/2021；支持当前通道、每月企业通道、半年企业通道 (预览)、半年企业通道。