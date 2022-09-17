TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品发布会正式官宣：搭载双尼得科直驱变频电机，价格破万？

9 月 17 日，TCL 官方宣布将于 9 月 20 日 19:30 举办 TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品发布会，官方预热海报同时确认，这款新品将搭载双尼得科直驱变频电机。

所谓“双子舱”，即分区洗衣机，是指采用一机双筒设计，而两个筒均互相独立的全自动洗衣技术。和传统的单滚筒洗衣机相比，分区洗衣机能够满足消费者针对内外衣、不同材质、不同颜色，甚至大人小孩衣服分开洗的诉求。因此，对于对高品质生活有强烈诉求的消费者而言，当下的分区洗衣机就是最为合适的选择。不过，目前市场上的分区洗衣机，价格都比较高，以京东为例，搜索复式分区洗衣机，价格基本都在 10K 以上。

关于 TCL 双子舱洗衣机 Q10 产品的具体信息尚不清楚，不过可以确定的是其搭载了双尼得科 DD 直驱变频电机。

尼得科成立于 1973 年，是全球实力领先的综合电机制造商，备受诸如 AEG 等德国高端家电品牌的青睐。公开资料显示，DD 直驱变频电机采用磁悬浮直接驱动，和传统的皮带电机相比，DD 直驱变频电机直接作用于内筒，用电机直接带动洗涤装置，使电机效能达到普通洗衣机的 2 至 3 倍。

此外，由于没有皮带与皮带轮等部件，DD 直驱变频电机能够进一步减少摩擦和振动，相对来说噪声更小、振动更小，以及高能效、寿命长等一系列优势。更重要的是，这还是尼得科品牌的 DD 直驱变频电机，可谓强上加强。这一点也印证了海报中所宣传的“夜洗不扰眠”，双尼得科 DD 直驱变频电机的加持，更加印证了 TCL 双子舱洗衣机 Q10 的确是巨好用的分区洗衣机产品。

目前高端系列洗衣机均采用 DD 直驱电机，而相应产品的价格也基本都过万。

海报中，TCL 官方形容这款产品“突破行业天花板”，由此来看，这款全新的 TCL 双子舱洗衣机 Q10 确实是有备而来，除了采用 DD 直驱电机之外，应该还有不少准备。9 月 20 日 19:30，TCL 双子舱洗衣机 Q10 新品发布会召开，这款产品配置、价格究竟如何？就由官方亲自揭晓吧！IT之家也将同步直播，感兴趣的小伙伴不妨关注一下。