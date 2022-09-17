因“一个回帖和一个 bug”屏蔽视频广告，星愿浏览器被判赔偿优酷 20 万元

IT之家 9 月 17 日消息，作为视频平台的营收方式之一，广告无处不在。目前，许多视频平台都会在视频开头添加广告。除了通过充值会员去广告，也有部分用户通过浏览器插件等手段跳过广告。2020 年 4 月 13 日，优酷就因为视频广告相关问题起诉星愿浏览器（北京天之歌者科技有限公司）不正当竞争，并索赔 50 万元。

据星愿浏览器创始人透露，目前，优酷起诉星愿浏览器的二审判决已出，星愿浏览器公司需要赔偿优酷 20 万元。该创始人表示，优酷主要起诉了星愿浏览器“一个回帖和一个 bug”。

其中，“一个回帖”是指星愿浏览器创始人在星愿论坛中给用户分享第三方的 yiclear (广告净化器) 插件，该插件可以去优酷的贴片广告。这一行为是不正当竞争的违法行为，需要赔偿优酷 10 万元。“一个 bug”是指用户使用星愿浏览器的“视频弹窗”功能播放视频时，不会将贴片广告一同放在小窗中播放，因此，又需要赔偿优酷 10 万元，总计 20 万元。

据IT之家此前报道，阿里巴巴 2023 财年第一季度财报显示，优酷日均付费用户规模同比增长 15%，主要来自优质内容和 88VIP 会员计划持续贡献，且通过审慎投资于内容及制作能力，持续改善运营效率，实现连续五个季度亏损同比收窄。