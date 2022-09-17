我国高空大型无人机首次高原气象观测试验成功

IT之家 9 月 17 日消息，据中国气象局网站，今日，在四川省阿坝藏族羌族自治州，一架由我国自主研发的高空气象探测大型无人机从红原机场腾空而起，在“中华水塔”三江源地区的阿尼玛卿雪山 7500 米高空成功下投 12 枚探空仪，与机载合成孔径雷达、大气微波综合廓线仪一起，实现对青藏高原大气垂直和下垫面“扫描”。

伴随着一组组三江源地区云系分布、水汽结构、风场及下垫面情况等观测数据实时传回地面指挥系统，我国高空大型无人机高原气象观测试验首飞作业成功，为科学把握我国南亚高压、南支槽、高原涡等天气气候系统演变以及低纬海洋水汽进入我国通道等影响提供了关键科学数据，对我国进一步提高西南地区天气预报准确率、筑牢气象防灾减灾第一道防线具有重要意义。

该试验是大型无人驾驶航空器气象观测专项计划（“海燕计划”）重要成果。中国气象局启动“海燕计划”以来，已实现对台风外围云系立体探测，并推动建立无人机海洋探测机制。今年，中国气象局气象探测中心选用我国自主研发的翼龙-2 大型无人机，联合中国航空工业集团有限公司等 16 家单位共同开展西南观测试验。

IT之家了解到，中国气象局表示，首飞成功之后，还将聚焦三江源地区水汽通道、冰川分布和冰川区域水补给开展多架次飞机探测，推进以高性能大型无人机为主体的空基观测体系建设，探索建立国家机动观测业务。