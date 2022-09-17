全球首款“北斗量子手机”发布，支持 4G / 5G / 北斗短报文自适应量子加密通信

IT之家 9 月 17 日消息，据广西人民广播电台微信公众号“广西新闻联播”消息，今日，2022 中国-东盟卫星应用产业合作论坛在南宁举行。

产品发布环节，北方雷科（安徽）科技有限公司推出全球首款“北斗量子手机”，并向广西卫星应用产业协会赠送 20 部手机。

另据广西新闻网报道，在普通手机功能基础上，这款“北斗量子手机”通过北斗技术和量子技术融合形成保密手机功能，采用国际首创北斗量子通导加密一体化技术，支持全天候、全天时、绝对安全的信息传输，具备“不换卡、不换号、不限运营商”4G / 5G / 北斗短报文自适应量子加密通信的能力。

目前，这款手机的更多信息尚不清楚。IT之家查询北方雷科（安徽）科技有限公司官网发现，该公司还有一款北斗高精度智能手机。官方说明显示，这款北斗增强高精度手机是基于 LX01 或 LX02，在已经量产的智能手机上实现北斗亚米级高精度定位及位置服务，同时支持全网通，覆盖移动、联通、电信的 4G / 3G / 2G 网络制式。

根据此前信息，北斗卫星系统是我国自主研制，继美国 GPS、俄罗斯 GLONASS 后的第三个成熟的全球卫星导航系统。2020 年 7 月 31 日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通。北斗三号全球范围定位精度优于 10 米、测速精度优于 0.2 米 / 秒、授时精度优于 20 纳秒、服务可用性优于 99%。