宝马 iX1 确认不会登陆美国，纯电跨界车型仅针对欧洲和中国市场

IT之家 9 月 18 日消息，据报道，BMW X1 的纯电动版 iX1 将不会在美国推出，这类跨界车型只会在欧洲和中国市场发售。

IT之家曾报道，宝马在今年 6 月发布了第三代宝马 X1，同时也发布了 X1 的纯电版车型宝马 iX1。

宝马 iX1 xDrive 30 配备两个电机，动力可达 313 马力以及 494 牛・米的扭矩，搭载了一组容量为 64.7kWh 的电池组，其 WLTP 续航里程约 413～438 公里，起价为 55000 欧元（约 38.55 万元人民币），更便宜的 FWD 版本预计将于 2023 年推出。

据介绍，宝马 iX1 与第三代 X1 两者都是在宝马的雷根斯堡工厂生产的。

起初，许多人预计 iX1 会在美国销售，因为 ICE 的同类车型自 2012 年以来就在美国销售。然而，据 Car Scoops 报道，一位宝马高管表示，“目前计划在美国推出的唯一车型是 X1 xDrive28i”。

此外，宝马博客最近还发表了一份报告，扼杀了美国用户等待 iX1 的所有希望：

“遗憾的是，宝马美国已经决定不需要 iX1，因为紧凑型跨界车将只在这里销售内燃机版本。”

后续的一篇报告进一步强调了这一点:

“虽然我们在美国市场推出了普通的 X1，但电动版仍将停留在大西洋彼岸。”