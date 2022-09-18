曝骁龙 8 + Gen 1 明年下放到中端机，2K± 价位段有三款

IT之家 9 月 18 日消息，作为今年多数安卓高端旗舰的首选处理器，骁龙 8 + Gen 1 或在明年下放到中端机，这是等等党的胜利？

据博主 @数码闲聊站 爆料称，目前规划明年有三款 2K± 价位段的中端机搭载骁龙 8 + Gen 1 处理器，而且屏幕快充续航都有明显升级。

不过，明年安卓高端旗舰手机预计将用上高通下一代骁龙 8 Gen 2 芯片，@数码闲聊站 称骁龙 8 Gen 2 可能会有“出厂即灰烬”的超高频版本，GPU 规模在今年的基础上再提升，极限性能已经可以打苹果正代 A 系了。

IT 之家了解到，骁龙 8 + Gen 1 的核心架构和骁龙 8 Gen 1 相比并没有做改变，都是超大核 Cortex-X2 + 大核 A710 + 小核 A510 的三丛集架构，但是其 CPU 核心最高主频提升到了 3.2GHz，因此 CPU 性能有 10% 的提升，同时 GPU 的性能也提升了 10%。

骁龙 8 + Gen 1 相比骁龙 8 Gen 1 另一个重要看点在于芯片的制程工艺改为了台积电的 4nm 工艺，在更成熟的工艺加持下，骁龙 8 + Gen 1 的能效实现了大幅进阶。在 Aztec Ruins 跑分测试中，骁龙 8 + Gen 1 的 GPU 功耗相比骁龙 8 Gen 1 最高下降 30%，在相同性能上骁龙 8 + Gen 1 的能效更有优势；同时在相同的性能下，骁龙 8 + Gen 1 的 CPU 功耗比骁龙 8 Gen 1 也降低了 30% 左右。