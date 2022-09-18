1 号反应堆完成初装堆芯建立，全球首座四代高温气冷堆核电站年内实现双堆满功率

IT之家 9 月 18 日消息，华能集团表示，石岛湾高温气冷堆示范工程将于年内实现双堆满功率运行。

IT之家曾报道，国家科技重大专项 —— 华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程 1 号反应堆在去年年底完成发电机初始负荷运行试验评价，于 12 月 20 日成功并网并发出第一度电。

这是全球首个并网发电的第四代高温气冷堆核电项目，标志着我国成为世界少数几个掌握第四代核能技术的国家之一，意味着在该领域我国成为世界核电技术的领跑者。

据官方介绍，石岛湾高温气冷堆核电站示范工程项目是全球首座具有第四代核电技术主要特征的球床模块式高温气冷堆核电站，示范工程设备国产化率达到 93.4%。

作为我国自主设计、建造、调试和运营的新一代核电项目，示范工程由中国华能联合清华大学、中核集团共同建设，装机容量 20 万千瓦，于 2012 年底在山东荣成开工建设。

此外，华能集团还透露，石岛湾高温气冷堆示范工程 1 号反应堆已于 9 月 12 日完成初装堆芯建立，堆芯全部为 7：8 混合燃料元件，目前按计划开展后续工作。2 号堆正在开展低功率试验阶段堆芯换料，示范工程进展顺利。

官方介绍称，初装堆芯是指堆芯活性区完全由燃料元件与石墨球按比例均匀混合后装满，其反应性能够达到满功率运行的状态。初装堆芯建立，进一步验证了示范工程总体设计的准确性，为实现年内双堆满功率运行目标奠定了基础。