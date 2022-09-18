全球单机容量最大，白鹤滩水电站第 11 台百万千瓦水电机组顺利投产

IT之家 9 月 18 日消息，据三峡集团消息，9 月 18 日，白鹤滩水电站 13 号机组顺利通过 72 小时试运行，正式投入商业运行。

这是白鹤滩水电站投产发电的第 11 台百万千瓦水轮发电机组，也是三峡集团在长江干流上建成投产的第 105 台水轮发电机组。

白鹤滩水电站位于四川省宁南县和云南省巧家县交界的金沙江下游干流河道，是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，共安装 16 台我国自主研制、全球单机容量最大百万千瓦水轮发电机组，总装机容量 1600 万千瓦。

13 号机组是白鹤滩水电站右岸继 14 号、15 号、16 号机组之后，第 4 台正式投产的百万千瓦机组，于 2020 年 9 月开始安装，2021 年 8 月 30 日完成全部安装及无水调试工作，2022 年 9 月 18 日正式投产。

截至目前，白鹤滩水电站已投产的 11 台百万千瓦机组运行稳定、指标优良，累计生产清洁电能超过 400 亿千瓦时。

IT之家了解到，三峡集团表示，白鹤滩水电站全面建成投产后，将成为仅次于三峡电站的世界第二大水电站，多年平均发电量可达 624.43 亿千瓦时，能够满足约 7500 万人一年的生活用电需求，可替代标准煤约 1968 万吨，减排二氧化碳约 5200 万吨。

此外，白鹤滩水电站全面投产后，三峡集团在长江干流建成投产的水电机组将达到 110 台，总装机容量将达 7169.5 万千瓦，且与乌东德、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝共 6 座水电站构成世界最大清洁能源走廊。