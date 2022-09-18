深天马拟募资不超 78 亿元，用于建新型显示模组生产线项目等

IT之家 9 月 18 日消息，根据深天马 9 月 16 日发布的 2022 年度非公开发行 A 股股票预案，深天马拟定增募资不超过 78 亿元，扣除发行费用后用于新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及 IT 生产线技术升级改造项目、上海天马车载生产线改扩建项目及补充流动资金。

公告指出，本次非公开发行股票的发行对象为包括中航国际实业在内的不超过 35 名特定投资者。中航国际实业不参与本次发行定价的市场询价，但承诺接受本次发行市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购，拟认购金额为 9.8 亿元。

IT之家了解到，深天马表示，本次非公开发行股票为公司顺应显示面板下游市场需求与行业发展机遇，在车载显示、IT 显示等重点领域深化布局，提升公司核心竞争力的重要举措。

据深天马介绍，本次募投项目覆盖的专业显示模组、IT 显示模组可以与公司现有的面板产线形成互补，缓解公司在部分领域的产能压力，增加产品多样性，实现中小尺寸业务的全面覆盖，并持续提升产品规格和竞争力，支撑各业务领域行业领先。另外，通过配置及优化车载模组专线可以把控材料和过程质量，保证品质交付，长期稳定品质供货；通过配置及优化高端 IT 模组专线，可以精准把握客户需求及前瞻性技术方向，响应迅速，利于拓展和抢占 IT 市场。