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改编动画大火，Steam 上周销量榜《赛博朋克 2077》回归第二

2022/9/19 6:49:00 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 19 日消息，Steam 公开了新一周（9 月 12 日至 9 月 18 日）的销量数据，Steam Deck 十六连冠，《赛博朋克 2077》第二，《使命召唤 现代战争 II 2022》两个版本预购均上榜。

《赛博朋克 2077》的改编动画《赛博朋克：边缘跑手》近日在网飞上线，迎来观看热潮，随之也带动了游戏的销量和游玩，再加上游戏迎来半价平史低，昨日晚间同玩人数达到了 85555 的近期新高。

《赛博朋克》动画热播 《2077》Steam销量第二

IT之家了解到，《使命召唤 现代战争 II 2022》将于 10 月 28 日发售，预购本作的玩家可以在 10 月 20 日提前一周游玩战役模式。9 月 22 日至 23 日在 Xbox 和 PC 平台开启抢先体验测试，9 月 24 日开始在所有游戏机和 PC 上推出跨平台游戏测试。

此外，索尼 PlayStation 发行商游戏近日迎来特惠，旗下多款游戏打折，《战神》《往日不再》《漫威蜘蛛侠：重制版》《地平线：零之曙光完整版》等旗下大作也都上榜。

榜单详情：

  • 1.  Steam Deck

  • 2.《赛博朋克 2077》

  • 3.《使命召唤 现代战争 II 2022》预购

  • 4.《使命召唤 现代战争 II 2022》预购

  • 5.《NBA 2K23》

  • 6.《战神》

  • 7.《重金属: 地狱歌手》

  • 8.《地平线：零之曙光完整版》

  • 9.《往日不再》

  • 10.《漫威蜘蛛侠：重制版》

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关键词：赛博朋克 2077赛博朋克

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