IT之家 9 月 19 日消息,新的《暗黑破坏神 4》实机视频在网上曝光,时长达 40 分多钟,据悉该视频应该是从亲友测试 beta 版中拍摄的。

从视频中可以看到野蛮人的强大能力和技能树,游戏画面也得到展示。此外还可以看到商店里的装饰品,包括“Sunken Treasures”、“Brackish Fetch”、“Heir to the Sea”和“Tols of the Sea”等。此前暴雪表示在《暗黑 4》里,玩家氪金也不会变强,商店里的装饰品不会对游戏性产生影响。

IT之家了解到,《暗黑破坏神 4》是一款动作角色扮演游戏,将于 2023 年在 PC 和主机上发售,支持跨平台联机能,具体发布日期尚未确定。游戏中的角色定制功能将更加强大,提供超过一百个地下城和几十个支线任务,拥有更开放的体验以及更多的内容。