五菱宏光 MINI EV 敞篷版首期中签名单公布延期至 9 月 25 日

IT之家 9 月 19 日消息，五菱宏光 MINIEV 敞篷版于近日发布，申购 72 小时突破 10 万人，原定 9 月 21 日抽取首批中签用户 200 名，购车后 90 天内进行车辆交付。

今日，五菱宏光官方宣布，因特殊情况不得以推迟，首期中奖名单将调至 9 月 25 日公布。

五菱汽车表示，五菱宏光 MINIEV 敞篷版因当前产能有限，每月限量发售，后续每月定期发布中签名额。

IT之家了解到，五菱宏光 MINIEV 敞篷版采用半自动开关篷结构，整车尺寸为 3059mm *1521mm *1614mm，轴距为 2010mm。安全性方面，配备主副驾双安全气囊，车身高强钢占比高达 65%。

内饰设计方面，新车内饰拥有大面积的高质感皮纹包覆，一体式皮质运动座椅，双扬声器，并且提供灰白内饰以及红黑内饰选择。

配置方面，五菱宏光 MINIEV 敞篷版配备主副驾双安全气囊，拥有彩色液晶组合仪表、主副驾遮阳板化妆镜、冷暖空调，前舱多达 10 处储物空间，行李舱容积 180L。舒适性方面，五菱宏光 MINIEV 敞篷版提供坡道辅助、倒车影像，还可通过 LING Club App 实时监测车辆状态，支持远程寻车、智能开关车门、爱车体检、预约充电、智能补电等多种功能。

动力系统方面，五菱宏光 MINIEV 敞篷版配备 30 千瓦电机，最高速度可达 100 公里 / 时，续航里程 280 公里。电池防尘防水性能达 IP68 等级，提供电池加热及智能保温功能，并搭载有 24h 全时热失控检测预警系统。

完整配置信息：

《五菱宏光 MINI EV 敞篷版配置全公开：续航 280 公里，后置后驱》