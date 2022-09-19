VR 新品 PICO 4 官宣定档，国内 9 月 27 日发布

IT之家 9 月 19 日消息，今日 VR 品牌 PICO 通过官方账号，官宣其将在 9 月 22 日举行全球新品发布会，9 月 27 日举行国内新品发布会。这是 PICO 加入字节跳动之后推出的首款产品，因此也备受各界关注。根据此前消息新品将是 PICO 4，目前已在天猫、京东、抖音等各大电商平台开启预售。

从官宣海报可以看出，新品外观将更具设计感，流线造型也让其充满了科技感。其实自今年 8 月初，关于 PICO 新品的消息便频频被曝光，包括产品设计线稿、手柄谍照、参数配置等。虽然相关信息均未得到官方证实，但确实也让外界对这款产品充满期待。

根据此前媒体爆料，PICO 4 将搭载行业领先的 Pancake 光学方案，相比传统的菲涅尔透镜，它能够大幅缩减头显体积，明显提升用户的佩戴舒适性。同时，PICO 4 在清晰度方面也有显著提升，决定视野宽度的视场角更是达到了 105°，可以带给用户更沉浸的 VR 体验。

此外，此前有媒体报道，PICO 4 会重点发力 VR 运动健身场景，并且可能会随新品一起推出“运动环”等相关配件。

PICO 新品全球发布会及国内发布会的定档，可以明显看出该品牌全球化的市场策略。而关于两场发布会上推出的新品，及内容应用、售价等是否存在差异，只能等待发布会揭晓答案了。