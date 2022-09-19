安卓手机屡屡提示安装“视频大师”等应用？幕后凶手是快应用

近半年来，IT之家开发者不断收到用户反馈，称“只要一打开IT之家App，就会弹窗提示打开其他应用”，如下图所示，一些朋友们指责这是IT之家的流氓行为。我们的开发者很清楚，在自身业务中是绝对没有这样的操作的，起初我们怀疑是 App 内使用的某些第三方 SDK 导致出现了该问题，然而经过排查终一无所获。

我们观察到，这些反馈有一个共同特点，那就是手机品牌基本都来自 OPPO/ vivo 系，而弹窗指向的都是快应用。由此我们怀疑这是系统自身的问题，于是我们在 OPPO 用户社区搜索了一下“快应用”这个词，于是有了下面这张截图。而这张图只是其中一页，类似的吐槽“洋洋洒洒”竟有几十页之多。

在搜索引擎上进一步搜索，结果发现，该问题也并非 OPPO 一家独有，在国产安卓手机上“快应用恶意弹窗肆虐“似乎已经成为了一个非常普遍的问题。

在B站、知乎上搜索“快应用“关键词，你会发现鲜有技术文章，更多的内容是如何彻底关闭 / 卸载快应用，可见快应用已然成为大众讨伐的对象。

快应用到底是个什么东西呢？

快应用官网是这样描述的：

快应用是移动互联网新型应用生态，由市面主流安卓手机厂商共建的生态标准和平台，降低了开发者的开发成本，手机系统深度整合，为用户提供更加场景化的体验。快应用无需安装、即点即用、具备传统 App 完整的应用体验，同时组建 IOT 工作小组，如车联网、手表等，实现多终端互通互联。

总结一下就是，快应用是由国内主流手机厂商联合制定标准并内置在手机中的一个应用开发框架和运行引擎，其目标是快捷开发（类似 React Native），即点即用（类似小程序）。

快应用问世之初，也引起了IT之家开发团队的兴趣，我们在内部也写过 Demo，不过最终因开发和使用体验的问题还是选择了放弃。只是没有想到，几年过去后，曾经雄心壮志的快应用已经变成了恶意广告的重灾区，而且正是其无需安装、即点即用的特点，让碰到弹窗骚扰问题的用户是一筹莫展、一脸懵逼。

如何关闭快应用？

看到这篇文章的朋友们，如果你也遇到了同样问题，可尝试关闭快应用跳转权限来解决，以 OPPO 为例：

① 请先进入「设置 > （应用） > 应用管理 > 应用列表 > 右上角“：” > 显示系统程序 > 搜索“快应用”> 默认打开 > 打开支持的链接」，选择“不允许应用打开链接”或“不要再此应用中打开”。 ② 然后进入「“软件商店”App > 搜索“快应用中心”> 点击进入 > 我的 > “最近使用”右边的箭头 > 找到对应的软件 > 点击软件右侧“：” > 网页唤起设置」，关闭“网页链接唤起服务”按钮，即可关闭“快应用”服务。 ‎本回答适用于 OPPO 所有机型（本回答来自 OPPO 服务官方，见下图）

如果以上方法不起作用，那么需要关闭快应用引擎来彻底解决了，该操作在不同品牌手机中存在差异。这里分享几个来自网友的教程供大家参考：

▲ 怎么彻底关闭 OPPO 的“快应用”

▲ vivo 手机关闭“快应用”方法

▲ 小米手机关闭快应用方法

▲ 华为快应用怎么关闭

▲ 如何彻底关闭快应用

结语

至于这些快应用弹窗究竟是怎么弹出来的，我们还没有找到问题根源，但目前看来，显然与 App（非快应用）开发者关系不大，App 开发者应该也是受害者。在此告知各位朋友们，IT之家开发者也会持续关注该问题。

我们也呼吁快应用联盟，如果频繁弹窗是快应用自身问题，请联盟做好应用审核工作，要有所作为，不要让垃圾应用毁了生态；如果该问题是自身问题，那么请立即停止该行为，不要再给用户和开发者制造麻烦，从外到内做一个干干净净的平台！