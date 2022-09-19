英伟达 RTX 新 Logo 亮相，明日发布 Ada 架构 RTX 40 系列显卡

IT之家 9 月 19 日消息，英伟达现已宣布将在北京时间 9 月 20 日晚 11 点举行一场 GeForce Beyond 特别直播，预计会发布 RTX 40 系列显卡。

今日，英伟达官方在 YouTube 上传了一段一分钟的预热视频，并展示了即将推出的 GeForce RTX 新 Logo。

英伟达官方展示了直播演讲的视频正在上传，而画面中出现的头像和昵称都暗示为 RTX 40 系列。昵称显示为“User40”，头像则是计算机程序创始人 Ada Lovelace 夫人的画像，表明 RTX 40 系列采用 Ada 架构。

▼ Ada Lovelace 画像

此外，电脑下方的便签写有“T.I or Tie?”可能是在调侃 Ti 显卡后缀的读音分歧。根据IT之家了解到的爆料，此次发布会没有 Ti 后缀显卡。

以下是 RTX 40 显卡最新的爆料信息：

RTX 4090

搭载 AD102-300 GPU，启用 16384 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2520 MHz，搭载 24GB 21 Gbps GDDR6X 显存，达到 1 TB / s 的带宽，450W 默认 TGP，最大可配置 TGP 为 660W。

RTX 4080 16GB

搭载 AD103-300 GPU，启用 9728 个 CUDA 内核，GPU 频率高达 2505 MHz，搭载 16GB 23 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 340W，可以配置为 516W。

RTX 4080 12GB

搭载 AD104-400 GPU，启用 7680 个 CUDA 内核，GPU 频率 高达 2610 MHz，搭载 12GB 21 Gbps GDDR6X 显存，TGP 为 285W，可以配置到 366W。