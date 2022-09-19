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华为胡厚崑称未来 5 年在亚太培养 50 万 ICT 人才，云服务年底覆盖 170 多个国家和地区

2022/9/19 13:29:32 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 9 月 19 日消息，今日，华为轮值董事长胡厚昆在第七届华为全联接大会上，发表了题为“释放数字生产力”的主题演讲。

胡厚昆称：“各行业对数字化转型的迫切需求以及 ICT 能力的快速迭代和创新，推动了全球数字化进入快车道。释放数字生产力正当时。

他总结了数字化的共性挑战和关注点：

  • 首先，数字基础设施仍需加强。

  • 第二，先进技术（如 AI、大数据等）在行业场景落地难。

  • 第三，伴随着数字化转型的深入，行业应用需求量急剧提升。

对此，胡厚昆分享了三点建议：发展基础设施、坚定拥抱云实现跨越式发展，促进本地数字生态发展

最后，宣布华为将在三方面与国家 / 企业携手本地数字生态发展，自 2011 年以来，已在英、法、德等 12 个欧洲国家与院校合作累计培养 ICT 人才超过 4000 人；在亚太，通过华为东盟学院和未来种子计划等，未来 5 年内再培养 50 万 ICT 人才

IT之家了解到，华为云 CEO 张平安也在大会中做了主题演讲。张平安宣布华为云近期将于印尼、爱尔兰开服。到 2022 年底，华为云将布局全球 29 个区域、75 个可用区，覆盖 170 多个国家和地区。同时，华为云联合伙伴发布“Go Cloud，Go Global“生态计划，聚焦“一切皆服务”。

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关键词：华为云胡厚崑

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