【IT之家评测室】腾讯 ROG 游戏手机 6 天玑至尊版上手体验，年轻人第一台联发科游戏旗舰

今年 7 月，ROG 玩家国度发布了腾讯 ROG 游戏手机 6，时隔 2 个月搭载天玑 9000 + 的腾讯 ROG 游戏手机 6 天玑版至尊版也来了，印象中这是 ROG 首次采用联发科芯片的游戏手机，可见其对这款旗舰芯的表现非常自信，那接下来我就带大家看看搭载天玑 9000 + 芯片的 ROG6 天玑至尊版（以下简称）表现如何。

IT之家这次拿到的是 16GB+512GB 的高配版，依旧采用标志性六棱柱造型，不过包装比之前要稍长一截。

外观与设计

首先看包装，纯黑色包装加白色视觉元素点缀，很有 ROG 的风格。打开方式依旧为抽拉式，底部的金属质感抽出方向提示扣也有所保留，拉开并提起右侧部分，手机本体就像机甲的驾驶舱被弹出的样子，很有感觉。

右侧的部分另有乾坤，上面有一块硬 AR 铭牌，揭开一看原来 ROG 酷冷风扇 6 就藏在里面。

此次包装内配有一根尼龙编织双 C 口数据线，65W 快充适配器，镂空保护壳，取卡针，还标配了 ROG 酷冷风扇 6，可以说该给的都给了。

ROG6 天玑至尊版的整体设计与之前保持一致，不过细节上做了区分，比如去掉了左侧的“DARE TO PLAY”RGB 灯效，改用“塑料”壳盖住，不过这个“盖子”下面另有玄机，我先卖个关子。

点缀色也由粉色改为蓝色，后壳超级光滑的磨砂玻璃也改成了枪灰色调，甚至微微带点青。

设计风格参考了未来主义，驾驶舱门元素和太空飞船舷窗样式的副屏都很有特色，彩色的 ROG Vision 炫彩个性视窗可以根据不同场景播放各种预设动画和自定义图片等，在不同的游戏中也定制了很多专属动画，科技感拿捏到位，个性十足。

镜头部分，依次是 5000 万像素的索尼 IMX766 主摄，1300 万像素的超广角镜头，还有一颗 500 万像素的微距镜头。

机身右侧除了电源和音量按键外，还有一组上下对称的 AirTrigger 超声波肩键，可以在游戏中自定义短按、长按、滑动等功能，并带有振动反馈，让游戏中的操作更加得心应手。

机器底部是非对称的 USB-C 接口以及一个 3.5mm 耳机接口。

机身左侧是一个亮蓝色的 Sim 卡槽，还有一个 USB-C 接口，它同样可以连接电源给手机供电，防止横握手机时插线造成的挡手。

同时支持外接 ROG 酷冷风扇 6，解锁更强的性能释放，并让游戏时的温度更低。

ROG6 天玑至尊版的正面采用了一块没有刘海 / 水滴 / 挖孔、上下边框等宽且视觉全对称的直屏。

立体声双扬声器开孔也被放在了屏幕上下的边缘，防止游戏时因手指遮挡扬声器导致的体验折扣。

ROG6 天玑至尊版配备了一块 6.78 英寸 1080P 分辨率的三星 E4 AMOLED 直屏，拥有 165Hz 刷新率和 720Hz 触控采样率，室外可视亮度可达 800nit，支持 HDR10 + 和 DC 调光, 在显示 HDR 内容时屏幕峰值亮度为 1200nit。系统中提供了 60Hz、90Hz、120Hz、144Hz、165Hz 五挡刷新率手动挡和 Auto 自动挡，用户可根据实际需求灵活选择。

而在色彩上，官方对这块屏幕进行了出厂校色，让它达到了平均 Delta E<1，且拥有 111% 的 DCI-P3 色域，对比度高达 1000000:1，屏幕素质挑不出什么毛病。

屏幕顶部和底部是一组对称式立体声双扬声器，内置高品质蓝牙音频系统，支持各种主流高质量蓝牙传输协议，如 LDAC、AAC 等，并联合 Dirac Research 进行了软件调校，针对游戏玩家设有专属游戏模式，可实现低音增强和听声辨位，从而更好分辨游戏中的枪械、武器和脚步声。

另外，ROG6 天玑至尊版还拥有 3 根 Wi-Fi 天线和 3 麦克风阵列，它们分布在机身的侧边中框四周，这样无论用户以怎样的姿势握持手机，都不会完全遮挡天线或者麦克风，确保使用时的信号和收音体验。

系统与配件

腾讯 ROG 游戏手机在手游核心体验上一直都是非常下功夫的，这点在之前的评测中已经详细给大家做了介绍，这次再带大家过一遍好了。打开手机自带的智控中心，不仅有炫酷的进入动画，还针对横屏和竖屏两个方向适配了两套 UI，翻转手机时也做了专门的切换动画，游戏大厅（游戏列表）和控制台也进行了分开呈现，一目了然。

这次的智控中心采用了太空座舱风格的 UI，配合 165Hz 高刷屏，动画细腻、交互流畅。

在控制台中，对动效和菜单的优化更进一步。手机状态信息更酷且更加直观，五维雷达图和配套的模式选择更加精简，从上一代的五种性能模式减少到 3 种，分别是 X 模式、平衡模式和超长续航模式，其中平衡模式为全自动，而 X 模式和超长续航模式允许用户手动编辑更细化的性能选项调节开关。当接入酷冷风扇时，X 模式自动激活为升级版的 X + 满血模式，也就是开启了 ROG 自带超频，此时的性能直接拉满。

每个不同配件和灯效的设置菜单，在控制台中会通过一个个卡片呈现，点击卡片上的开关即可快速启用和关闭，每个卡片的子菜单也有单独的动效 UI 和细节设置项，比如副屏卡片的动画预设选择，也是自带横竖屏两套 UI，而且在点按、滑动、返回和横竖屏切换时都有细腻紧实的振动反馈，整个智控中心还内置了富有科技感的音效，可以说是很用心了。

进入游戏后的游戏精灵也做了很大调整，呼出方式改为通过顶部两个角向内侧下滑，菜单变成了居中显示且面积很大，不同性能模式下，面板的主色调也会随之改变，让用户一眼就能知晓当前的性能模式。

工具栏最上面是手机基本信息和模式切换选择, 左右两侧则是各种快捷功能开关, 通过上下滑动进行浏览。这些功能分为快速开关和设置开关，快速开关一键就能切换状态。

比如这个实时信息，点一下就能浮窗显示手机当前的 CPU、GPU 占用、电池电量、核心温度、帧数等信息，按住左端的十字锚点图标还可以随便挪动位置，避免折叠触控按钮和视觉元素。

旁路充电可以绕过电池直接给主板供电，避免边充边玩时电池积热所造成的游戏帧数不稳、卡顿等现象；

息屏挂机可以在一段时间不操作手机后，自动调暗屏幕亮度并锁定触控，只需双指上滑即可恢复，息屏挂机状态会保持前台运行，避免被杀掉进程，非常适合下载游戏更新或自动挂机的游戏。

另一类设置开关则需要进入子菜单进行个性化精细设置，来满足玩家更深层次的游戏体验和需求。比如弹幕通知会以浮动弹幕形式显示其他 App 的消息，不错过任何一个通知。

准星辅助可以常驻显示瞄准准星，帮助用户更精准的定位射击物体。可以说每个功能都很实用，对于硬核游戏玩家来说帮助真的很大。

当然，AirTriggers 超声波肩键的自定义程度也很强，你不仅可以针对某个游戏保存一套定制的按键方案，对按压力度、振感等级都可以进行细致化调节，包括风扇上的按键也能在这里定制功能。

说起风扇，这次随机附送的酷冷风扇 6，一口气支持了风冷和半导体制冷双散热方案。外观设计也全面进化。

前面我给大家卖了个关子，ROG6 天玑至尊版机身上的那个“塑料”盖子实际上是个可动的金属阀门。当我们连上酷冷风扇 6 之后，阀门的上半部分会自动打开，露出里面的可视化标识：AeroActive Portal，并被酷冷风扇的 RGB 氛围光照亮。不得不说每次 ROG 在设计上都能整出非常酷的创意。

那这个阀门究竟有什么用呢？其实它是 ROG 专门为天玑至尊版独占设计的酷冷风动阀，这个阀门内藏转轴，并采用高扭力的三级行星步进式马达，为阀门提供开合时所需的动力。当阀门开启后，机身内部的热气流就能迅速由风扇向外吹出，起到高效散热的作用，再加上内部矩阵式液冷散热架构 6.0 Plus 散热结构的助力，实现更加高效节能的快速降温。

相比市面上主流的散热背夹，全新的酷冷风扇 6 在细节上进行了诸多人性化的改进。比如顶部有个小的 Unlock 开关，按一下上面的卡口就会向上弹出一段距离，让用户能够轻松套上手机，同时上卡口直接对应手机侧边的电源键，扣上后既不会压住按键，也可以直接按背夹上的电源按钮。

酷冷风扇 6 的底部还嵌入了一个脚撑拨扣，打开之后散热背夹便化身成手机支架，即便临时有事也不用手忙脚乱的放在桌上挡住风扇，或者倒扣屏幕在桌面上。

还有最最重要的一点，由于底部采用 USB-C 口直连手机，所以在不外接电源的情况下风扇也能运行，直接通过手机电池供电，就能调用到第三档酷寒模式，同时运行半导体制冷片和风扇，只不过功耗有所限制，而外接电源后，功耗会进一步放开，达到第四档急冻模式的满血状态，智控中心里还提供了纯风冷模式和智能模式，给与了用户极为灵活的选择空间。

每次安装风扇时系统都会有专属的弹窗动画，卸下风扇时也会有相应提示，确保用户正确的接入和移除背夹，而背部的 RGB 灯效也会根据不同的性能模式改变颜色，仪式感满满。

硬件与性能

ROG 在游戏手机品类中，堆料一直都很猛。ROG6 天玑至尊版作为首批用上联发科天玑 9000 + 旗舰处理器的机型，配置可以说相当豪华，具体的参数信息如下：

处理器：联发科天玑 9000+；

屏幕：6.78 英寸 FHD+/165Hz / 720Hz 三星 E4 AMOLED 直屏，111% DCi-P3 色域，DC 调光；

内存：16GB LPDDR5X；

存储：512GB UFS3.1；

电池：6000mAh 双电芯，65W 快充（兼容 PD3.0）；

其他：Wi-Fi6E Direct UL 2x2 MIMO，蓝牙 5.3，12x16mm 立体声对称双扬，3 麦克风降噪阵列；AirTrigger6 操控系统；

这颗联发科天玑 9000 + 在规格上也是妥妥的旗舰待遇，它采用 Arm V9 的 CPU 架构和 4nm 制程工艺，相比天玑 9000 的 CPU 性能提升了 5%，GPU 性能提升了 10%，天玑 9000 + 还支持 LPDDR5X 内存，速率可达 7500Mbps。ROG6 天玑系列搭载天玑 9000 + 移动平台，采用了台积电 4nm 工艺，超大核 Cortex-X2 主频提升至 3.2GHz。经过实测，其 CPU 主频频率居然达到了 3.35GHz。

在安兔兔 9.4.4 版本中，ROG6 天玑至尊版跑出了 1122247 分的成绩，符合官方的宣传。

在 GeekBench 5 的测试中，ROG6 天玑至尊版取得了单核 1405 分，多核 4739 分的成绩。

在 AndroBench 的读写测试中，ROG6 天玑至尊版的各项分数在我们测过的安卓旗舰中属于最高的。

接下来进入游戏实测环节，首先交代下测试条件，我们统一在 25 度的室温环境下进行，手机屏幕亮度统一调整为 70%，外放音量 50%。王者荣耀由于还未适配 120Hz 高刷，意义不大，这次就不测了，我们直接上原神。

ROG6 天玑系列针对原神 3.0 版本已做出性能及游戏体验的优化 ，单独交代一下测试路线，测试路线固定，如图所示游戏时间统一调为 19:00 整由璃月港南部锚点向北出发，经过北部锚点后沿天衡山北侧官道一路向西北前进，途径遁玉陵、灵矩关和青墟浦，最后抵达层岩巨渊上层，路上有怪打怪，有矿挖矿，不进行地图传送或打开设置菜单等影响瞬时帧数的操作。每轮测试用时 30 分钟。游戏画质设置为全最高，关闭动态模糊，帧数改为 60 帧。这次我们测试了两轮，测试工具为华为 DevEco Testing，全程需要用线将手机连接电脑。

第一轮测试我们选择 X 模式，不加装酷冷风扇 6，测试过程中很长一段时间都是雷雨天，再加上沿途的战斗，所以帧数波动还是有一些的，不过整体还是比较直的，平均帧率可以达到 59.45 帧，屏幕最高温 44.8 度，背面最高温 45.2 度，中框最高温 40 度，耗电来到了 15%，可以看出不加背夹时，游戏体验已经是很不错的了。

那如果加上酷冷风扇 6 表现又如何呢？由于外接风扇时使用机身侧面的 USB-C 口连接电脑会显示供电不足（风扇），测试软件也不认设备，所以实际上此时风扇最高只能选择酷寒模式（第三档），而且要改用底部 USB-C 接口连接 PC。此时，性能模式自动切换到 X + 模式，30 分钟游戏后，帧率曲线的波动幅度明显比不加风扇时更加平稳，最终平均帧率 59.88 帧，而且屏幕面最高温掉到了 37.3 度，背面最高温更是只有 35 度，中框最高温 32 度，耗电还是 15%。可以预见的是，如果给酷冷风扇 6 接上电源，选择最激进的急冻模式，手机表面温度肯定更低，帧率也更稳定。

一番测试下来我们不难发现，ROG6 天玑至尊版的性能上限在没带酷冷风扇 6 的 X 模式下就已经发挥了 9 成出来，再戴上风扇，开启最激进的 X + 模式，帧数表现会更稳定，而且温度低了很多，游戏的舒适度极佳，体验更流畅。不带风扇的 X 模式完全能够应付日常使用，更适合拿起就玩, 但是如果环境温度较高，带上风扇会有立竿见影的效果。

总结

在游戏手机这个细分品类中，ROG6 天玑至尊版依旧达到了很高的完成度，相比天玑 9000 的表现也更加成熟、稳重；ROG 独家的智控中心拥有丰富的功能加成，让这台手机有着独一无二的游戏体验；还有酷冷风扇 6 这样的个性配件和 AirTrigger 实体肩键系统这种独特设计，进一步拔高了游戏的体验上限。毫无疑问，ROG6 天玑至尊版会成为今年的又一个真香选择。现在，上京东小魔方，搜索 ROG6 天玑版，即可享受购机送多重好礼活动哟。