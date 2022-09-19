7nm GPU 已流片，沐曦有望 2025 年推出国产游戏 GPU

IT之家 9 月 19 日消息，致力于打造高性能 GPU 的沐曦集成电路（上海）有限公司（以下称“沐曦”）有望 2025 年推出国产游戏 GPU，该公司联合创始人杨建近日接受了科创板日报《连线创始人》采访。

杨建表示，今年 1 月，沐曦首款采用 7nm 工艺的异构 GPU 产品已正式流片，预计很快量产。该产品主要用于 AI 推理场景，可在人工智能、自动驾驶、工业和制造自动化、智慧城市、自然语言处理、边缘计算等领域应用。

沐曦第二款用于科学计算、数据中心弹性计算、AI 训练等的旗舰 GPU 芯片也进入研发收尾阶段，计划于 2024 年全面量产。

此外，到 2025 年，沐曦将推出融合了图形渲染的完整 GPU 产品，也就是显示和游戏用途的 GPU。

IT之家了解到，沐曦于 2020 年 9 月成立于上海，核心成员平均拥有近 20 年高性能 GPU 产品端到端研发经验，曾主导过十多款世界主流高性能 GPU 产品研发，包括 GPU 架构定义、GPU IP 设计、GPU SoC 设计及 GPU 系统解决方案的量产交付全流程。

2021 年 8 月，沐曦宣布完成 10 亿元人民币 A 轮融资，由两家“国家队”国调基金和中网投经联合领投，老股东经纬中国、和利资本、红杉中国、光速中国继续超额投资，国创中鼎、智慧互联产业基金、上海科创基金、联想创投、招商金台、复星锐正、东方富海、创徒投资跟投，光源资本担任独家财务顾问。

今年 7 月，沐曦宣布完成 Pre-B 轮 10 亿元融资，由混沌投资、央视融媒体产业投资基金联合领投。