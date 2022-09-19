余承东称中国一些企业抄袭华为：直接用也不给专利费，还讲成是他们自己的

IT之家 9 月 19 日消息，近日，在 2022 世界设计之都大会开幕式上，华为常务董事、终端 BG CEO 余承东演讲表示，“在很多行业，尤其中国的一些企业，他们在抄袭我们的设计。包括我们的一些专利，大家用了也不给我们付专利费，直接用，然后还讲成是他们自己的专利，甚至有些东西是直接抄。”

近日，由上海市人民政府主办的首届世界设计之都大会开幕，余承东在开幕式上发表了主题为“中国设计，世界品牌”的演讲，

余承东在演讲中表示：“我们每一代的产品设计，有我们的设计元素家族化的基因继承。例如 Mate 系列，中轴线对称的设计，在我们每一代不断地演进，持续地迭代。我们刚刚发布了 Mate 50 这款产品，我们在走向极简化的道路上可以说是奋勇前进，极致、简约、纯净。”

IT之家了解到，余承东还称，华为的设计是做减法，追求极致的简约，要经得起时间的检验，“我们工业设计的每一些提案和方案，我是作为选型者做最后的决策，如果我的品味比较 Low 的话，对团队是个灾难。当然我们有专业团队会做专业的调研，符合我们设计精神和设计理念。”

“我们车问界 M7 发布的时候，有些人喷我们这个车不好看，我想说他的品位还比较 Low，我想一个伟大的设计只能经过时间的检验，大家越看产品越高端，越看越喜欢，这才是伟大的设计。”余承东说，有些歌曲历久弥新，相反一个流行歌曲听着会让人“吐了”。

《余承东：喷问界 M7 不好看的人品位比较 Low》