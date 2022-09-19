虚拟偶像为什么越来越多，却越来越糊

六月，美籍亚裔虚拟主播 Shoto 首次出现在B站直播间，两个半小时的时间里演唱 14 首歌，获得超过 100 万的打赏。尽管因为停电导致延迟开播，评论区依然洋溢着粉丝满满的喜爱，更有粉丝热情为新粉安利，介绍起这位虚拟主播从默默无闻到如今红火的成长历程。

同样也是在六月，第十二届北京电影节找来新国潮智慧型虚拟偶像“梅涩甜”，作为元宇宙推介官，梅涩甜厅局风的皮囊和知识人设，引来围观。不过，看完梅涩甜的自我介绍，网友的心情很复杂：“看完你的建模后我决定不骂王者荣耀了”。

顺着元宇宙的热风，技术加持下的虚拟人好比流量密码，总能一登台就吸引观众的目光，赚足噱头。

虚拟人真的受欢迎吗？消费者眼里，虚拟人是个技术产品，还是完美偶像？我们想一探究竟。

高人气虚拟人都是谁？

过去一年，不少虚拟人涌现在大众眼前。他们有的是唱跳爱豆，有的是公司员工，甚至有清华大学的学生。

我们搜罗了微博上活跃的虚拟人，试图找出他们的特点和共性。

可以看出，我们目前在社交平台上接触到的虚拟人，主要是虚拟偶像和虚拟员工，虚拟偶像通过虚拟形象的皮套，呈现内容，供观众享用；虚拟员工则是虚拟“打工人”，担负主播、代言等工作任务。

其中，大部分活跃的虚拟人定位为虚拟偶像。微博粉丝数量前 25 位的虚拟人中，19 位定位为虚拟偶像。

虚拟偶像们持续更新照片、歌曲、甚至舞蹈等娱乐内容，吸引人气也颇高。达到百万级粉丝数量的 4 位虚拟人中，洛天依是歌手、A-SOUL 是女子团体、reddi 是时尚博主，只有央视网小 C 是在央视“上班”的主播员工。尽管还没有虚拟人拥有顶流们千万级的粉丝量，但洛天依也已经有超过 500 万的微博粉丝。

上榜的 6 位虚拟员工中，有 3 位代言人，2 位主播和 1 位员工。代言人的品牌属性极强。屈晨曦，是屈臣氏的专有代言人；哈酱则是哈尔滨啤酒的虚拟人，不仅拿到了华纳音乐的签约，成为一名虚拟艺术家，去年底，还登上了 GQ 杂志。

2 位主播的情况则有所差异，央视网小 C 在央视网兢兢业业主持节目，与专家对话；B站的冰糖 IO 则是个人向主播，通过视频、直播与观众互动。

另一名榜上有名的华智冰身份更特别些，是清华大学的虚拟学生，在清华大学计算机科学与技术系知识工程实验室努力学习，目标是成为有知识、懂交流的聪明（机器）人。

不难发现，虚拟偶像与真人偶像相似，以内容吸引和娱乐大众，而虚拟员工承担各种工作任务同时，也是品牌和机构涉足前沿技术的活广告。

看似“完美”的虚拟人

众多虚拟人活跃，背后必定有众多的公司玩家。

推出虚拟人的公司，既有科技公司、传媒公司，也有消费品牌。各行各业的玩家入局虚拟人，无非三个原因：

1. 借力虚拟人的话题性

当新的技术，如此近距离地出现在赛博生活中，必然引来围观。

超现实的拟真效果、突破次元壁的互动性，总是比熟悉的真人多了几分趣味，即使是路人，也会定睛看上两眼，发出对科技的感慨。虚拟人背后各类公司，也能借力流量，博得关注。

2. 可塑性强，更接近“理想的人”

非真人的另一个特性，是无限的可塑性。虚拟人可以随意调整的发型、五官、身材，打破了真人的局限，通过建模，虚拟人外观可以无限度接近完美，并且不断调整迭代。数字特性让他们既不会外型走形，也不会人设崩塌。相比频频掀起舆论风波的流量明星，虚拟人的“皮套”，几乎是无可挑剔。

3. 赚噱头，也赚钱

流量和稳固的形象，最终也回归到盈利。虽然虚拟人起步不久，但赚钱能力已经开始让人眼红。

6 月，B站虚拟主播总营收达到 8700 万，付费人数超过 50 万。除了人气飙高的 Shoto，虚拟女团 A-SOUL 的成员向晚大魔王，在 6 月直播近十小时，获得超 200 万的营收。

虚拟艺人能带来营收，并且是高利润的营收。

A-SOUL 背后的乐华娱乐，就在今年的招股书中披露，2021 年，虚拟艺人所属的泛娱乐业务模块收益增长 79.6%，达到 3790 万元。由于运营成本相对较低，泛娱乐业务的毛利率也同步走高，从 2020 年的 56.5% 增加至 2021 年的 77.7%。

兼具“流量”“不倒人设”“吸金”等完美体质、几乎完美的虚拟人，似乎在“造势”和“搞钱”上，前途无量。现实却并非如此，真实世界正在刺破虚拟人浮起的泡沫。

虚拟人的落差，观众们的落差

翻一翻活跃在各平台的虚拟人内容互动量，我们发现，他们都出现了不同程度的人气波动，其中不乏热度下滑严重的偶像。

从B站的播放量、微博和小红书的点赞数来看，不同平台的虚拟人都面临着热度的减退。在洛天依同公司的后辈 —— 言和、AR 科技潮牌旗下的李未可、以及入职过阿里巴巴的 AYAYI 的身上，甚至出现了“出道即巅峰”的唏嘘景象。

对比各平台数据，不难发现，相较于微博、小红书等轻内容平台，活跃在B站的虚拟人，热度相对较高。仔细翻看内容，我们还发现，不论是视频、图片，首次亮相、破次元等内容，更能得到观众的偏爱。

虚拟美妆博主柳夜熙的人气巅峰，是在入驻小红书的第一条笔记：“正式入驻小红书啦！”，这条视频笔记点赞超过 49 万。洛天依 2019 年与薛之谦合唱《达拉崩吧》的视频，成为他迄今为止热度最高的视频，播放量高达 668.6 万；虚拟人 Vince 与运动博主赵依浓合照的照片，也是其热度最高的一条原创微博，获得 1.3 万的点赞。

对初次见面、破次元倍感新奇的围观群众渐渐离去，似乎表明虚拟人完美，却又不完美。虚拟人的这份落差，即是观众们的心理落差。

从观众的角度，我们找到 3 个落差点。

1. 拟真的观感

够不够真，能不能看得顺眼，是虚拟人被认可的第一步。在引起争议的梅涩甜视频微博评论区，就不乏对梅涩甜“建模”“动作”“美术”的评论，有人吐槽外形设计的审美，有的则是提出优化的建议。

从小红书“虚拟人”相关笔记中出现的高频词，更能直观看出大家对“拟真程度”的关注。

进一步分析高频词，可以发现，最高频出现的，是关于颜值的词：“好看”“可爱”“漂亮”，虚拟人也正是凭借完美外观被关注。

除了颜值，大家的关注点，便落到了“拟真程度”。年轻人们纷纷赞叹虚拟人与“真人”的相似度，关注“衣服”“眼睛”“皮肤”等细节的还原。值得注意的是，高频词中，还出现了“恐怖”。部分失真的虚拟人，带来了“恐怖谷效应”。

再者是“技术”层面的问题，如何“扫描”“建模”，运用“3D”，虚拟人背后的技术，同样也引起大家的关注。

当虚拟人以人的身份出现，大家自然好奇，虚拟人是否真的复刻了真人的一举一动，能否精细到衣服的褶皱、皮肤的纹理。不够拟真的虚拟人，似人非人的神态，不仅不能被看作有“技术含量”的偶像，反而让人产生恐惧。

2. 持续吸睛内容的落差

虚拟人热度的式微，某种程度上表明：当新鲜感和感官冲击过去，没有持续的内容，虚拟人的完美皮套，也无法维持魅力。

可塑的完美在现阶段尚能让虚拟人用颜值博取喜爱，但这份完美并非不可复制。几乎目前可见的每个虚拟人，都有着光滑皮肤、深邃五官和匀称身材。当越来越多“完美”的虚拟人出现，这份完美就变得稀松平常，甚至理所应当，无法成为虚拟人的立足点。

虚拟偶像们要想长红，或许可以参考 2007 年出道的初音未来。出道以来，初音未来陆续发行专辑，演唱动漫、游戏主题曲，《甩葱歌》一度成为洗脑神曲。

虚拟人也许有技术优势、暂时的流量优势，但就内容而言，他们并没有额外的光环。依然需要好内容，才能让观众买单。

3. 情感的落差

一旦对虚拟偶像入坑，粉丝们就会投入真情实感，为偶像花费时间和心力。比如虚拟歌手顶流洛天依，大量的粉丝二创让其红上加红。

出于对偶像的爱，粉丝也会自然关注偶像相关的一切。而目前虚拟偶像的运作机制，并不那么经得起考验。

5 月，虚拟团体 A-SOUL 的粉丝就中之人提前解约、收入微薄，集体声讨乐华娱乐。尽管乐华娱乐迅速对事件进行公关说明，但其招股书中的泛娱乐业务高毛利率，与之直播收入中仅 1 成给到中之人的薪资结构，势必很难让粉丝满意。

A-SOUL 曾在宣传中打出“永不塌房”的名号，但这起中之人事故，让 A-SOUL 的B站官方账号在事发之后的 5 月 11 日，直接掉粉 5 万。

人设的确没有崩塌，粉丝对虚拟偶像投入的情感，却是塌毁了。

写在最后

前沿科技给人们带来新的体验和可能，总是引人注目的。“虚拟人”，这样充满未来感的词，更是让人浮想联翩。

目光拉回眼前，虚拟人本身，尚欠火候。

我们目前最直接接触到的虚拟人，更多被当作招牌，或内容载体。其本身的智能程度、内容的丰富、机制的完善，乃至未来更多参与到我们生活的可能性，有待时间告诉我们答案。

当越来越多的虚拟人融入生活，也许我们对于情感、对于所谓完美、甚至对真实与虚拟，都会有新的认识。

本文来自微信公众号：DT 财经（ID：DTcaijing），文字：阿文 数据：小唐 编辑：戚桐珲