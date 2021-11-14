微博发现 7-10 月违规涨粉帐号共 1.1 万个，涉及关系链近 9 亿

IT之家 11 月 14 日消息，今日微博社区管理中心公布了 2021 年 7-10 月违规涨粉帐号处理公告。官方表示，近日，站方对违规涨粉监控技术进行了更新，通过更新后的技术分析发现有部分用户利用站方及第三方平台漏洞涨粉，甚至存在盗取用户授权进行恶意强制加关注等违规行为。

具体来看，微博从 2021 年 7 月-10 月的数据中，共发现违规涨粉帐号超过 1.1 万个，涉及关系链近 9 亿；这种行为严重伤害微博用户体验以及微博关系的正常生态。根据《微博商业行为规范办法》相关条款，决定对这部分用户处罚如下：

一、对于 21 年 7-10 月违规情节极重，且存在严重不良关系的涨粉帐号 833 个, 予以禁言一周及清除其帐号所有垃圾粉丝的处理：

以上禁言用户如果想解除禁言，须如实向站方提供其违规涨粉的方式、渠道等必要信息及证据（卖粉聊天记录、旺旺截图、汇款信息等），经站方跟后台数据确认后可以酌情考虑解除。

联系方式：私信 @微博客服 或拨打 4000960960

二、针对违规情节较重的 @佛系弟弟 、@王者荣耀代练代打酱 、@抑郁症测试和分析题 等 10,296 个帐号，微博将在通告发出后的一段时间内，对 21 年 7-10 月内有问题的关系链全部回溯，解除异常关注关系。

站方提醒广大用户，如发现自己的帐号被强制关注了其他用户，可使用 @微博安全中心 @微博客服 @微博小秘书 帐号内的自助服务功能进行投诉，经站方核实具体情况后，对违规的帐号会进行严肃处理。

IT之家获悉，微博表示粉丝是社交媒体帐号的核心资产，是衡量微博帐号价值的重要依据，我们鼓励自媒体帐号通过发布优质内容、保持与粉丝良好互动持续经营自己的微博帐号、增长粉丝。站方也会对内容质量高、粉丝互动高的帐号增加推荐曝光涨粉。但对于异常涨粉甚至盗号关注等违规行为，一经发现必将严肃处理。

【备注】《微博商业行为规范办法》相关条款如下：

粉丝运营管理 第七条 … (三) 对于利用系统漏洞、违规调用接口、盗号等手段干扰微博用户粉丝关系的，移除异常数据，封停相关帐号或接口。同时站方对违规主体保留进一步移送司法机关追责的权利。(四) 对于存在严重不良关系的帐号，站方将采取更严厉的惩罚措施，如帐号封停、冻结、功能限制等。

《微博商业行为规范办法》：点击打开