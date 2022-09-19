世界航天奖，我国首次火星探测天问一号任务团队获国际宇航联年度最高奖

IT之家 9 月 19 日消息，中国航天科技集团表示，近日，在法国巴黎召开的第 73 届国际宇航大会（IAC）上，我国首次火星探测天问一号团队获 2022 年度世界航天奖，该奖是国际宇航联年度最高奖，此前，嫦娥四号任务团队代表曾获此奖项。天问一号任务实现了我国首次火星环绕、着陆、巡视探测，而仅通过一次任务就实现这三大目标，在人类历史上是首次。

中国航天科技集团表示，天问一号探测器（含“祝融号”火星车、进入舱、环绕器等）及其发射使用的长征五号运载火箭由我航研制，工程其他分系统也有航天科技集团所属相关单位参与。

IT之家了解到，今年 7 月 23 日，天问一号任务发射两周年，环绕器传回火卫一影像。天问一号运行团队近期抓住环绕器与火卫一距离较近的时机，利用高分辨率相机对火卫一成像，获得了“满月”状态的清晰影像。

2020 年 6 月，嫦娥四号任务团队优秀代表中国探月工程总设计师、中国工程院院士吴伟仁，中国探月工程副总设计师、中国航天科技集团有限公司科学技术委员会副主任于登云，嫦娥四号任务探测器系统总设计师、中国空间技术研究院研究员孙泽洲，获得国际宇航联合会 2020 年度最高奖 ——“世界航天奖”。这也是该国际组织成立 70 年来首次把这一奖项授予中国航天科学家。