阿里张勇：在核心科技上持续投入，助力全球产业链供应链韧性与稳定

9 月 19 日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示，国际地缘政治冲突加剧、逆全球化思潮涌现等因素给全球产业链、供应链提出了重大挑战，而数字化在全社会对抗风险和提升韧性中发挥着重要作用。面向未来，阿里巴巴将与各方加强合作，以数字技术为支撑，充分发挥平台企业与生态伙伴开放协作的优势，为全球产业链、供应链的韧性和稳定贡献力量。

张勇在发言中讲到，中国作为世界制造大国和最大的消费者市场，有着全世界最广泛、最完整的产业链和供应链布局，这是阿里巴巴扎根中国、走向全球的重要支点。过去二十年，在各国的开放和努力下，供应链全球化已成格局，对提升全球效率、推动全球经济发展做出了重大贡献，面向未来，各方应该加强合作，更好发挥全球供应链优势。

张勇说，阿里巴巴自成立以来，一直致力于推动数字技术和产业链、供应链的深度融合，深刻体会到数字化在全社会对抗风险和提升韧性中所能发挥的重要作用。阿里巴巴通过创建新型流通平台，支持中国制造业，特别是广大中小企业对接国内、国际大市场。

据悉，由阿里巴巴发起的世界电子贸易平台（Electronic World Trade Platform，简称 eWTP）目前已在比利时、马来西亚、泰国、香港等多个国家和地区建立 e-Hub，每天承接近 500 万个包裹。通过菜鸟智慧物流系统的组织调度，每月约 250 架次全货机在中国主要口岸和海外主要目的港之间穿梭。

疫情中，菜鸟携手合作伙伴，先后向 150 多个国家和地区运输超过 2.6 亿件医疗物资，包括对运输条件要求极高的疫苗，菜鸟只用了 19 个小时，就把疫苗送到了中美洲国家萨尔瓦多。

张勇表示，随着产业链、供应链全部要素的数字化，越来越多的企业能够及时洞察市场，在生产制造端快速反应，建设更具灵活性、柔性和弹性的供应链，实现价值链端到端的全局优化。阿里巴巴将在核心技术上持续投入，为助力构建数字化的韧性社会打好技术基础。

据悉，2022 财年，阿里巴巴技术相关投入超过 1200 亿元。目前，阿里云在全球 28 个地域运营 85 个可用区，服务全球 400 万企业。