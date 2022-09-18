苹果 iPhone 14 Pro 销售火爆，台积电、鸿海等供应链 Q4 订单能见度转高

IT之家 9 月 18 日消息，9 月 16 日，苹果 iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max 等机型正式发售。据台湾地区经济日报报道，iPhone 14 Pro 系列热销盛况推升台积电、鸿海、大立光、稳懋、美律、联亚等手机链第四季度订单能见度由低转高。

业界人士表示，从 iPhone 14 开售前苹果并未下修供应链备货量便可预见本次新机销售可能全线飘红，近期苹果更直接向三星追加 2000 万片 OLED 面板，显示零组件供应链订单能见度也至少可看至年底。

台媒指出，由于苹果本次新品中 iPhone 14 Pro 系列销量最佳，相关供应链也成为市场关注焦点。其中，大立光供应主相机镜头模块；稳懋提供 4G、5G 功率放大器；美律供货电声元件；联亚是本次新加入供应商，负责 InP 芯片供应；鸿海负责组装代工；台积电代工芯片。

IT之家了解到，法人提到，从 iPhone 14 Pro 销售优于市场预期来看，印证高端机型对通货膨胀、疫情、战争的抵抗力高于中低端机型。

供应链方面，由于苹果近期才向供应链追单，预计从现在起至年底，iPhone 14 Pro 零组件和下游组装厂会相当忙碌。从目前官网 iPhone 14 Pro 下单到出货长达一个多月来看，该机型缺货十分严重。