零跑汽车香港 IPO 每股最高发售价 62 港元，9 月 29 日开始买卖

IT之家 9 月 20 日消息，零跑汽车在港交所发布公告，香港 IPO 全球发售的发售股份数目为 1.31 亿股，每股最高发售价 62 港元（约 55.3 元人民币），预计于 2022 年 9 月 29 日在联交所开始买卖，交易代码 9863。

零跑汽车 2019 年至 2021 年营业收入分别为 1.17 亿元、6.31 亿元、31.32 亿元，2020 年、2021 年营收同比增幅依次达到 439.74% 和 396.13%，期间毛利分别为-1.12 亿元、-3.2 亿元、-13.88 亿元，净利润分别为-9.01 亿元、-11 亿元、-28.46 亿元。

8 月 29 日，港交所文件显示，零跑汽车通过港交所上市聆讯。9 月 18 日，零跑汽车向港交所递交上市申请。港交所文件显示，该公司 IPO 联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗、建银国际。

零跑科技在文件中表示，其为一家中国智能电动汽车公司，主要聚焦于价格介于人民币 15 万元至 30 万元的中国中高端主流新能源汽车市场。

数据显示，2021 年全年，该公司合计交付 43,748 辆电动汽车，较 2020 年增长 443.5%；2022 年上半年交付 51,994 辆智能电动汽车，较 2021 年同期增长 265.3%。

IT之家了解到，零跑科技称会继续快速扩展并升级多元化的产品组合，进一步渗透中国中高端主流新能源汽车市场。计划未来以每年一到三款车型的速度，于 2025 年底前推出七款全新的纯电动车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV 及 MPV。这所有七款新车型将聚焦于中国中高端主流新能源汽车市场，分别在公司的 A、C 及 D 平台上进行开发。